假冒圖書館招募課程廣告 有詐

近期網路社群平台上出現不明貼文，冒用「基隆市公共圖書館」名義刊登廣告，並以「社會福利局」及「社區大學」等單位為名，招募「生活技藝班」課程資訊，經查證該活動並不存在。基隆市文化觀光局七日特別發布澄清聲明，強調此為不實訊息，提醒民眾切勿輕信，以免個資外洩或遭詐騙。

文化觀光局指出，該則假冒訊息以贊助廣告方式投放於網路平台，內容誘導民眾加入陌生的ＬＩＮＥ帳號，以取得課程報名資訊。實際上，基隆市公共圖書館並未舉辦相關活動，也不會透過網路廣告要求讀者加入私人通訊軟體帳號。文觀局呼籲民眾務必提高警覺，勿點擊不明連結、勿提供個資，以防不肖人士利用詐騙手法牟取不法利益。

文化觀光局局長江亭玫表示，詐騙手法層出不窮，近來常見以公部門名義招募課程、徵才或辦理活動等方式行騙。目前已第一時間通報相關單位，並加強官方帳號與粉絲專頁之安全防護措施。江亭玫強調，凡屬基隆市政府及所屬機關活動資訊，皆會公告於官方網站與認證社群平台，請民眾務必透過正式管道查證。

文化觀光局提醒，若民眾接獲類似訊息或發現可疑貼文，應立即截圖留證，並通報警方或撥打一六五反詐騙專線協助查核。若有疑慮，可撥打文化觀光局查證專線（０二）二四二二四一七分機七０二一賴小姐，以確認相關資訊真偽。