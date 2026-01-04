假冒大師斬桃花涉詐1500萬！神棍夫潛逃、妻被求處重刑

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣劉姓男子及黃姓妻子，涉嫌以民俗專家黃天祿命理中心粉專為幌子，宣稱可斬桃花，或施以挽回感情的鎖心術、和合術，向感情不順遂男女詐財，單筆最高詐騙金額將近1400萬元，宜蘭檢警揭發假大師真神棍面目後，劉男棄保潛逃，黃女最近被起訴，檢察官合計求處有期徒刑8年。

36歲劉男及38歲黃姓妻子，在網路平台投放廣告，謊稱可為感情失和男女改運，受騙對象以女性居多，被害人上鉤後交付生辰八字及款項，劉男佯稱幫忙算命及作法，但不出面，僅用LINE聯繫，形同隔空抓藥，黃女協助洗錢，受害人遍布各縣市，各地檢方多認定是民間信仰糾紛做出不起訴，宜蘭地檢署檢察官郭庭瑜鍥而不捨追查，才讓這對神棍夫妻現形。

郭庭瑜去年3月指揮警方將劉男夫妻拘提到案，起出符咒、作法用草人、法事價目表，和合術及鎖心術1個月各3萬6000元，斬全部桃花1萬2000元，另有加強型套餐組合，最高要價8萬4000元，符咒、草人全是網購而來道具，作法改運也是詐騙手法，已知9人受害，詐騙總額約1600萬元。檢察官訊後諭知黃女3萬元交保，劉男因涉嫌重大聲請羈押，法官裁定3萬元交保，不久就潛逃出境。

起訴書指出，黃女明知劉姓丈夫2021年起利用宗教為名，透過網路廣施詐術，乘被害人因私人情感受挫求助信仰機會，牟取他人財物，身為妻子不但沒有勸阻，還加入犯行，提供銀行帳號作為收受詐欺款項洗錢帳戶，也協助面交取款，她名下帳戶匯入3筆贓款合計1576萬元，單筆最高1396萬多元，被查獲後仍矢口否認。

檢察官斥責黃女去年3月交保後，持續提領被害人所匯款項，提供丈夫潛逃花費，還在做案群組戲稱被害人是「豬」，她在此案擔當重任，卻試圖將罪責全數推給潛逃在外的丈夫，法遵意識薄弱，因犯加重詐欺及洗錢罪，請求法官從重量刑，合計求處有期徒刑8年。

宜檢偵結起訴後，全案移送宜蘭地方法院審理，法官認定黃女涉案情節重大，裁定羈押禁見。

