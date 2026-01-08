假冒投資名人 39人遭詐騙1億

刑事局南部打擊犯罪中心去年初偵破一起假投資詐欺案，警方追查發現，擔任詐騙集團車手頭的29歲周姓男子疑似另起爐灶，與詐團成員假冒投資名人陳重銘在網路投放廣告，以申購假股票方式詐騙，共有39人受害，財損逾1億元，警方陸續逮捕周男等26名共犯，訊後依詐欺、毒品、組織犯罪防制條例等罪嫌移送高雄地檢署偵辦，檢方也對潛逃柬埔寨的詐團張姓首腦發布通緝。

警方調查發現，該詐騙集團於網路上投放廣告，假冒投資名人「不敗教主」陳重銘名義與被害人私訊聊天，再由所謂「助理」引導申購股票，營造專業投資假象，誘使被害人陸續匯款，當中不乏高齡長者，其中一名7旬馬姓婦人在臉書誤信假投資廣告，單筆遭詐1367萬元最高。

由於該詐騙集團分工細膩，企圖規避查緝，周男夥同張姓及夏姓男子等人，透過虛設「匯通寶購物公司」、「麗大國際事業股份有限公司」、「恆富勤資產公司」等空頭公司作為洗錢中繼站，被害人將款項匯入第一層人頭帳戶後，集團成員即透過網路轉帳，將贓款層層轉匯至第二層、第三層空頭公司帳戶，最後再由第四層車手提領，製造金流斷點以規避查緝。

警方長期跟監蒐證後，去年9月24日前往苗栗縣苑裡鎮水房搜索，現場查扣疑似詐欺贓款164萬餘元及毒品愷他命、毒品咖啡包等贓證物，循線陸續逮捕周男、夏男等26名共犯，估計共有39名被害人受騙，損失金額約1億多元。