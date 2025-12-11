假冒投資名師「謝士英」詐騙！聯手代書誘押房產吸金4億

刑事局偵查第七大隊日前破獲詐欺投資集團，逮捕20人送辦。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 詐騙集團投放臉書網路廣告，假冒投資名人「謝士英老師」贈書活動及土地設定抵押貸款等訊息，吸引民眾點擊加入投顧助理LINE帳號，更聯手地政士、金主與廣告系統商，誘騙被害人設定房屋抵押，至少85人受害，總受騙金額高達4億多元，警方發動數波搜索，逮捕王姓男子為首的不法集團。

刑事局偵查第七大隊指出，詐騙集團以退休教師「謝士英」的名義，利用贈書活動或是土地貸款設定等訊息吸引民眾上鉤，隨後將民眾轉移至Line群組內，再冒用「麥格理資產管理公司」名義製作證券APP，讓民眾誤以為只要照著投資股票就能獲利豐富，並鎖定銀髮族等退休人士行詐。

部分被害人資產遭誘騙一空後，詐騙集團會提議以不動產抵押借貸，將被害人轉介至貸款仲介公司，透過配合的陳姓女土地代書及黃姓金主，協助被害人所有房屋進行設定抵押借貸款項，其中大片集團收取百萬元仲介費，陳女收取5萬元代辦費與介紹金主費用，黃姓金主則收取近百分之20重利。

目前有3人出面報案，遭王姓男子為首詐騙集團行騙，其中1名60多歲的曾姓婦人被詐1600萬元。而警方清查假投資詐團所製作的假證券APP資料，發現去年至今共有85人遭詐，財損高達逾4億元，當中1名女會計師被詐達4600萬元，不排除尚有其他不法集團配合該詐團榨光被害人資產，正持續擴大追查。

全案經半年蒐證完成，並掌握具體犯罪事證，今年9月開始陸續執行三波查緝行動，共逮捕王男、陳女、黃姓金主，以及薛姓協助刊登詐騙廣告的系統商等20人送辦，查扣土地房屋貸款廣告單及被害人房屋設定抵押資料等贓證物，全案依違反《組織犯罪防制條例》、詐欺、《詐欺犯罪危害防制條例》及《洗錢防制法》等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

