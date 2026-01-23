假冒殉職消防員母親發文 家屬批二次傷害 精神醫揭可能原因

基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑22日凌晨不幸殉職。（圖／張志康攝）

基隆21日惡火釀2死4傷，仁愛消防小隊長詹能傑不幸殉職。昨日一名自稱詹母親的女子發文，隨後卻刪除貼文，家屬痛批「二次傷害」，請大家不要再轉傳。精神科醫師分析，除了惡作劇，發文者也可能有類似創傷，造成身分認知錯誤，或妄想症導致思考扭曲，也呼籲大眾不應以煽動性文字進行評論。

該名女子昨日在社群發文指出，詹能傑將面罩留給受困住戶，不是衝動而是選擇，若制度不改、裝備不補，下一個名字只是在等時間被寫上去。貼文曝光後，部分網友質疑該女子並非詹的母親；隨後貼文遭刪除。

廣告 廣告

詹的家屬也出面，請大家協助檢舉，「家屬都還在悲痛之中，為什麼還會有這種不安好心的人出來詐騙冒名我阿姨，拜託大家幫忙轉發不要再有人受騙了」。

衛福部桃園醫院精神部主任蘇柏文認為，冒名發文的內容，像是有經過思考的文字，很有可能發文者有類似經歷或情境，情緒尚未抒發，進而將自身感受「投射」到此事件。但對於真正的家屬來說，目前仍處難過階段，難免會覺得無辜、憤怒。

國防醫學院精神學科教授黃三原則分析，冒名頂替發文狀況，在網路發達的現在越來越常見，最可能有3種狀況，惡作劇、妄想症、或創傷情感投射。

黃三原說明，若是妄想症，是病人處於生病狀況，好發年齡層為40至70歲女性，不同於年輕人思覺失調症，會出現幻聽、幻想，妄想症通常是看到確切人事物，聯想後產生思考扭曲狀況，例如此案冒名頂替詹男母親，可能是將他錯認為自己的兒子。

另外，也有可能是有創傷或相關經驗，因類似情境而造成身分認知錯誤，將陌生人當作自己的親人。該則貼文底下有網友質疑，發文者並非實際母親，批評其對真正家屬造成二次傷害，黃三原說，對於妄想症患者，若遭受謾罵，也可能感到更驚慌、更恐懼，導致思考更扭曲。

蘇柏文提醒，民眾對社會事件，都會有自己的觀點和情緒，可以表達出自己認為「冒名頂替」這件事不太好，但不適合以太激進、情緒性、煽動性的言論進行批評，避免造成更多對立。

★《中時新聞網》關心您，服用精神科藥物，請勿自行停藥！衛福部24小時安心專線：1925。

更多中時新聞網報導

徐乃麟佩服洪詩 再次致歉唐從聖

流感連2周升溫 估春節達就診高峰

新安琪兒奶粉疑遭汙染 供應商自主下架2.9萬罐