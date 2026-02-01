假冒殲16戰機飛官詐逾百女 山東「海王」落網
山東省煙台警方近日破獲了一起22歲徐姓男子冒充軍人的詐騙案件，警方查看徐男的微信，發現他自稱是解放軍空軍「殲16戰鬥機飛行員」，加了100多名女性微信，藉由曖昧聊天及一人分飾多角，從中尋找詐騙對象，堪稱騙子中的「海王」，還編造自己因「保護殲16戰鬥機受傷」的「英雄故事」，讓受害女性崇拜不已。而其實，徐男的身分是廚師，甚至從來沒入過伍。目前，徐男因涉嫌招搖撞騙罪，已被依法刑事拘留。
據法治日報報導，今年3月，家住煙台市芝罘區的王女士在刷抖音時，一個暱稱為「是個美女」的陌生人主動和王女士聊天，「她說她有個弟弟刷到我了，挺喜歡我的，說他弟弟是個飛行員」。隨後一名自稱是飛行員的徐男加了王女士微信，兩人聊天中確立了戀愛關係。
「他說他是在威海當兵，一個月回來一次，當時一點沒察覺他不是軍人，因為他每次見面都穿的軍裝，」王女士說，「雖然確立了戀愛關係，但是我們也不經常聯繫，他說部隊嚴，手機要沒收，有時候飛行飛七、八個小時，也不能拿手機」。
沒想到和「軍人男友」徐男交往了四個月時，她突然收到一條恐嚇信息，威脅她有錄音筆錄的音頻套視頻，要敲詐她和徐男20萬元人民幣（約2.8萬美元）。王女士回憶說，徐男也慫恿她說哪怕是貸款，20萬元也必須得給，否則會影響他的「軍旅」前途。無奈下，王女士找朋友湊了4萬元現金交給了徐男，徐男說會出16萬元，但男友把錢拿去交接之後，就聯繫不上了。
此時，自稱男友的「姊姊」給王女士發來了信息，稱徐男半夜把那個來拿錢人給打殘了，牙掉了好幾顆，胳膊都打斷，被部隊帶走了，會受到刑事處罰。王女士開始懷疑並報警。
煙台市公安局芝罘分局立交橋派出所很快鎖定嫌犯徐男，並逮捕了徐男。「我們在徐男家中搜出多件軍裝及軍用標誌，」民警張津豪介紹說，「經查，徐男通過社交軟件，添加了100多名女性的微信進行聊天。徐男一般會先觀察有哪些合適發展成戀愛關係，等發展到戀愛關係後再一人分飾多角開始實施詐騙」。
警方了解到，在交往過程中，徐男精心編織了一套完整的「軍人身分」偽裝。他不僅在聊天中頻繁向陳女士發送所謂「軍官證」的照片、軍營生活及訓練影像，以此獲取對方信任，朋友圈有飛行和部隊的照片、飛機的照片，還稱自己之前駕駛殲16出了事故，為了保護飛機受了傷，一直在地方上養傷，沒有回部隊，讓不少受害女性挺崇拜他的。有女性對他軍人身分產生疑慮，但都被他以「涉及軍事機密或者部隊有規定」的理由搪塞。
目前，徐男因涉嫌招搖撞騙罪，已被依法刑事拘留。
