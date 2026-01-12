假冒知名中醫賣特效藥 「7旬翁掏20萬吃到住院」 長庚：已報案

林口長庚醫院。游騰傑攝



去年一名70多歲、患有多項慢性疾病的陳姓民眾，誤信假冒「長庚醫院中醫內兒科主治醫師楊賢鴻」姓名與照片的臉書廣告，購買來路不明的「特效藥」服用，結果導致水腫情況惡化，最終住院治療。對此，長庚醫院今（1/12）日表示，楊賢鴻醫師已於2025年12月24日向警方報案，案件目前由警方進一步偵辦中。

根據刑事警察局調查，一名患有糖尿病及慢性病史的陳姓老翁，於去年7月在臉書（Facebook）看到一則標榜「名醫楊賢鴻親自問診」的廣告，宣稱可透過中醫「特效藥」根治糖尿病。老翁加入對方的 LINE 好友後，詐騙集團隨即冒用知名中醫師楊賢鴻的照片與身分，進行所謂「雲端問診」，並進一步誘導其購買價格高昂的來路不明特效藥，據了解該名老翁前後4次花費20萬元。

廣告 廣告

對此，長庚醫院今發出新聞稿表示，針對本院中醫科楊賢鴻醫師近日遭不肖詐騙集團冒用姓名與照片，於社群平台投放不實廣告，相關內容與活動皆非本院及楊醫師所屬或授權。楊醫師已於2025年12月24日向警方報案，案件目前由警方進一步偵辦中。

長庚醫院呼籲，民眾務必提高警覺，切勿輕信來路不明之醫療資訊、廣告連結或私下聯繫邀約，亦勿提供個人資料或進行任何金錢交易，以免受騙上當。如有就醫或諮詢需求，請務必透過本院官方網站、正式掛號系統或本院公布之合法聯絡管道進行查詢與預約。

長庚醫院提醒，民眾切勿單憑網路一頁式廣告或未經實名認證之社群帳號詢問偏方；藥品亦應透過醫師處方箋或合法藥局取得，切勿食用包裝標示不清、來源不明的藥品，以免延誤就醫時機，對健康造成難以回復的傷害。若民眾發現疑似詐騙訊息，請向警方檢舉，共同防杜不法。

更多太報報導

【每日揭詐】自家施工先付款 工程方瞬間失聯捲款遁走

緬甸政府：KK園區635棟非法建築已全部拆除

【每日揭詐】急借貸交出金融卡 錢沒入袋反淪詐騙幫手