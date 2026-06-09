假冒知名化學公司進口喪屍煙彈原料! 檢警報關前攔截逮人
社會中心／李豫翰、陳奎宏、SNG 台北報導
毒駕致死案件頻傳，檢警積極查毒，要斬斷源頭，在宜蘭就破獲一起分租套房的製毒工廠，另一頭在高雄，還有嫌犯冒用知名化學公司名義，進口100公斤的依托咪酯粉末，幸虧在報關前，就被檢警攔查，因為若全部製成100萬顆煙彈，市值超過20億元。
鑑識小組小心打開桶子，要查驗裡頭物品，原來裡面滿滿的依托咪酯粉末，是誰進口，檢警掌握畫面。兩名男子在咖啡店外左顧右盼，其中一人拿了資料後，立刻快閃離開，原來他們不是朋友相聚，而是密謀運毒。畫面轉到報關行前，剛剛的黑衣男子拿著資料，準備報關，但警方早就鎖定。
假冒知名化學公司進口喪屍煙彈原料! 檢警報關前攔截逮人（圖／警方提供）
檢警調查，鄭姓毒犯冒用知名化學公司名義，進口100公斤的依托咪酯，並找來潘姓共犯幫忙報關，幸虧報關行員工，懷疑潘男不是該公司常來的報關業者，經過查證後，拒絕他的報關，其中這100公斤的粉末，可製成100萬顆毒品煙彈，市值超過20億。保三總隊大隊長陳力維：「成功於高雄關攔阻，100公斤依托瞇酯粉末走私入境。」
假冒知名化學公司進口喪屍煙彈原料! 檢警報關前攔截逮人（圖／民視新聞）
另一頭在宜蘭，檢警也破獲毒犯藏身分租套房當喪屍煙彈分裝場。檢警聯手執行「緝毒專案」成果豐碩，光是今年3月到4月，不到2個月的時間內，就查緝毒犯2千多人，各級毒品1744公斤。其中更聚焦喪屍煙彈為查緝重點，由於電子煙氾濫，這回更查緝188名少年藥頭，販售毒品煙油給年輕學子。行政院政務委員林明昕：「面對不斷變異的毒品犯罪手法，政府必定會採取更強勢的作為，我們將持續查緝製造運輸，販賣毒品及毒駕者且必嚴懲不貸。」毒駕撞傷、撞死悲劇頻傳，檢警持續追查，要斬斷毒品源頭，民眾更希望能盡快修法，不讓走在路上，成為恐懼。
原文出處：假冒化學公司進口喪屍煙彈原料！ 檢警報關前攔截逮人
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