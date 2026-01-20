假冒空姐被抓包竟獲「真」職位！23歲印尼女求職遭詐 獲免費受訓圓夢

國際中心／程正邦報導

印尼23歲女子假冒空服員，遭抓包後反獲空服員培訓機構邀請免費培訓課程。（圖／翻攝自Netral News）

在追求夢想的道路上，有時「走錯一步」反而能遇見轉機。印尼一名 23 歲女子凱倫妮莎（Khairun Nisa）近日因穿著網購的「山寨制服」假冒空服員搭機遭逮，事件影片在社群媒體瘋傳，引發航空安全疑慮。然而，隨著背後心酸的求職受詐過程曝光，不僅獲得社會大眾同情，印尼頂尖航空培訓機構更宣佈提供其「免費就學」名額，助她合法圓夢。

拙劣的演出：假空姐專業度掛零，機上被識破

整起事件源於一段在印尼社群平台瘋傳的短片。凱倫妮莎身著完整的「峇迪航空」（Batik Air）制服，出現在從巨港（Palembang）飛往雅加達（Jakarta）的航班上。雖然她持有合法登機證，但其身著制服且混入機組員區域的舉動引起注意。

當機上的正牌空服員試著以專業術語與其溝通時，凱倫妮莎顯然無法應答，眼神閃躲。航班降落於蘇卡諾－哈達國際機場（Soekarno-Hatta International Airport）後，機場安保人員隨即對其進行盤查，發現她所持的航空公司識別證早已過期且姓名不符，當場戳破這場「空姐實境秀」。

凱倫妮莎身穿仿製峇迪航空制服出現在雅加達機場，試圖冒充空服員登機，最終遭機組人員識破。（圖／翻攝自Netral News）

悲情的謊言：為掩飾「求職詐騙」失敗而網購制服

警方調查揭開了令人鼻酸的真相。凱倫妮莎確實曾滿懷壯志參與峇迪航空的招募，卻不幸在面試過程中遭遇詐騙集團，對方誆稱只要支付一筆費用即可「保證錄取」。

凱倫妮莎東拼西湊支付了金額後，最終仍落選。由於不敢向寄予厚望的家人坦承失敗，她決定「假戲真做」，從網購平台買來廉價的山寨制服，向父母宣稱自己已正式入職，甚至為了圓謊才穿上制服搭機，試圖營造「正在執勤」的假象。

溫暖的轉機：航空學院伸援手，失敗成起點

這則「假空姐」的新聞曝光後，印尼社會從最初的批評轉為反思青年求職的艱難。知名空服員培訓機構「Aeronef 航空學院」（Aeronef Indonesia）深受觸動，12 日發布聲明，宣布將無償資助凱倫妮莎完成專業課程。

學院在 Instagram 上感性表示：「失敗從來不是終點，而是另一段故事的起點。」他們承諾提供全額學費、教材以及國家認可的證照培訓，希望能導正她的航空職涯，讓她未來能以「專業且合法」的身分，真正穿上那套代表夢想的制服。

