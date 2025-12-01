假冒縣長張麗善代言「有機西芹粉」 雲縣府提醒勿上當

影片偽造雲林縣長張麗善代言產品，縣府已通報警察局偵辦，追查來源與製作者，將依法究辦。（圖：雲林縣政府提供）

近日社群平台出現「雲林縣長張麗善推薦『雲林有機西芹粉』」影片，雲林縣政府農業處查證確認該影片為偽造變造內容，並非縣府製作或授權發布，縣府已通報警察局偵辦，追查來源與製作者，依法究辦。

雲林縣政府今天（1日）嚴正澄清，張麗善縣長並未錄製或參與該「雲林有機西芹粉」相關宣傳影片。這支影片疑似利用影像合成技術竄改畫面與語音，為不實訊息，提醒民眾不要轉傳及購買，避免上當。

雲林縣政府請民眾以縣府官網、縣長及縣府各局處官方粉絲專頁等正式管道為準，切勿輕信或散播網路假訊息。網路上若出現疑似不實或來源不明的影片與訊息，請勿任意點擊或轉傳，以免誤導他人。

雲林縣政府呼籲，民眾若發現類似假訊息，可善用官方查證平台（如TFC台灣事實查核中心）核實訊息真偽或向相關單位查證，一起守護正確資訊，維護社會安定。（龐清廉報導）