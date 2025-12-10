假冒航太繼承人詐3千萬美金 FBI公佈長相竟是慈祥無害老奶奶

國際中心／陳佳鈴報導

FBI公布詐騙婦人的長相，竟是年齡高達74歲，外表看起來相當慈祥的一名老奶奶。(圖/翻攝X平台)

美國聯邦調查局（FBI）近日發布通緝公告，因為加州銀行包括其他機構都受到詐騙，有人假冒「麥克唐納飛行器公司」家族繼承人，在加州多次詐騙金融機構，涉案金額高達3,000萬美元，FBI公布她的長相，竟是年齡高達74歲，外表看起來相當慈祥的一名老奶奶。

FBI追緝74歲的瑪麗‧卡羅爾‧麥克唐納（Mary Carole McDonnell），根據公開的資料顯示，麥克唐納1951年出生於密歇根州，主要在洛杉磯縣及橙縣活動。她自稱擁有麥克唐納家族血統，並能支配一筆價值8,000萬美元的祕密信託基金，藉此博取銀行信任。調查顯示，她於2017年7月至2018年5月間策畫一連串銀行詐欺與身分盜用計畫。

FBI指出，麥克唐納利用虛構身分成功向「加州銀行」（Banc of California）詐得約1,470萬美元，並以同樣手法向其他金融機構行騙，額外造成逾1,500萬美元損失。調查人員也揭露，她曾任位於伯班克的製作公司「Bellum Entertainment LLC」執行長，利用職務形象營造可信度。

美國加州中區地方法院早在2018年12月就對她發出聯邦逮捕令，罪名包括銀行詐欺與重大身分盜竊。至今仍在逃的她，被描述為白人女性、身高約170公分、體重約66公斤、金髮藍眼，右膝帶有明顯疤痕。執法機關研判，她可能已離境，增加FBI查緝的難度。

