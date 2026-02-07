假冒親友 老梗再現 士林警耐心分享案例 保住女子4萬積蓄

圖說：臺北市士林分局天母派出所警員林俊宏、所長陳鍵頡、警員杜縣霖。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市士林分局天母派出所長陳鍵頡、警員杜縣霖、林俊宏，日前執行巡邏勤務時，接獲中國信託天母分行通報，有客戶鄭姓女子疑似遭遇詐騙，正準備匯出款項。

員警獲報後立即趕赴現場，鄭姓女子向警方表示，手機收到一名自稱「大學同學」的訊息，對方聲稱因家庭發生變故，急需借款新臺幣4萬元周轉，並指示她將錢匯入一個海外國際銀行帳號。員警聽聞後，憑藉專業經驗立即判斷這是典型的「假冒親友」詐騙手法。面對深信不疑的鄭女，三位員警並未直接生硬地阻止，而是展現極大耐心，現場即時分享過往處理過的實際詐騙案例，詳細拆解詐騙集團如何利用人情壓力與資訊不對稱來行騙。在員警耐心且專業的案例分享與勸說下，鄭女這才恍然大悟，驚覺自己差點落入詐騙集團的圈套，隨即打消匯款念頭，對於員警積極協助保住積蓄，表達由衷的感激。

士林分局呼籲：詐騙集團常利用通訊軟體盜用帳號或假冒親友，以「急需用錢」、「家庭變故」等理由借款。民眾若接獲親友傳訊借錢，即便對方語氣再著急，也應提高警覺，務必落實「一聽、二掛、三查證」原則，透過電話或視訊再次確認對方身分，切勿僅憑文字訊息就輕易匯款。如有任何疑慮，請立即撥打165反詐騙專線或向鄰近派出所求證，以免愛心遭濫用，多年積蓄付諸流水。