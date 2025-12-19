假冒警察搶賭資！台中男玩具槍太假秒被識破 狼狽落網下場曝光

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

台中市3名男子因沒錢花用，竟持玩具槍、辣椒水假冒警察，企圖搶奪博弈集團交付的40萬元現金，卻因手法拙劣當場被識破，演變成肢體衝突，最後僅搶走10萬元便狼狽逃逸，當晚即遭警方逮捕。台中地方法院近日宣判，策畫並主導犯案的宋姓男子判處有期徒刑4年6月，提供情資的游姓男子判刑2年，另一名同夥則因判決前死亡，依法不受理。

台中市3名男子因沒錢花用，竟持玩具槍、辣椒水假冒警察，企圖搶奪博弈集團交付的40萬元現金。（示意圖／unsplash）

檢警調查，宋姓男子因缺錢花用，從友人游姓男子口中得知某博弈集團固定交款的時間、地點與車輛資訊。宋男隨後找來同樣缺錢、綽號「小馬兄」的男子共謀犯案，雙方約定得手後對半分贓。犯案前一晚，小馬兄先騎機車前往現場探勘，隔日再與宋男搭乘不知情的白牌車前往埋伏。

今（2025）年5月26日下午，目標車輛抵達交款地點後，小馬兄戴上手套，手持玩具槍與辣椒水，假冒警察令被害人交出現金，不料被害人一眼識破是假槍，雙方爆發激烈扭打。混亂中，小馬兄為了脫身，掏出預藏的水果刀刺傷被害方的葉男腹部，並在40萬元現金散落地面時，搶走其中約10萬元，隨即與宋男跳上白牌車逃逸。警方獲報後迅速追查，當天晚間即將宋男、游男及小馬兄全數逮捕。

法院審理認為，宋男為圖私利，策畫並親自參與攜帶兇器搶奪及準強盜犯行，犯罪情節重大；游男則明知違法仍提供交款時間、地點等資訊，法官綜合量刑後，判宋男4年6月徒刑、游男2年徒刑；小馬兄因判決前死亡依法不受理。



