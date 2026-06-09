假冒警察騙可調查個資 還涉身藏安毒與依托咪酯煙彈
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導
花蓮縣警察局日前接獲報案指稱，有1名蕭姓男子，涉嫌假冒警察身分，不但穿著繡有警察單位字樣臂章的衣物，也偽造調查人員證件。再聲稱可以每筆3000元的代價，調查所需要的個人資料，例如地址、電話等。縣警局表示，蕭男涉嫌行騙及恐嚇，已嚴重影響社會治安。組成專案小組展開追查，日前也循線逮人，還查獲毒品安非他命、依托咪酯煙彈等。
花蓮縣刑事警察大隊表示，偵三隊員獲報蒐證完備後，日前循線上門查緝，順利將蕭嫌拘提到案，並查扣第二級毒品安非他命2包、依托咪酯煙彈3顆、吸食器1組、警察臂章2個、定位器1個、偽造調查人員證件1張及手機2支等證物。全案訊後也依法移送地檢署偵辦。
警方表示，蕭嫌除涉嫌冒用警調機關名義，從事詐騙錢財的行為，也利用偽造的警察身分，涉嫌向吸毒份子索取免費毒品施用。除涉犯毒品、詐欺、恐嚇及偽造文書等罪嫌外，更嚴重損害警調機關形象及民眾對執法機關信賴。訊後依法移送偵辦，也持續向上溯源追查毒品來源，還有是否有其他共犯涉案。
花蓮縣警察局長范織坤呼籲，警察及司法機關，不會私下收取費用或協助調閱個人資料。民眾如遇可疑情形應提高警覺，切勿輕信不明人士說詞，以免受騙；若發現疑似假冒公務人員或涉及不法情事，應立即向警方報案，共同維護社會治安。
照片來源：花蓮縣警方提供
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