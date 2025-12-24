假冒財經網紅「阿格力」加好友！檢警破獲「資豐e點通」APP投資詐騙起訴15人

檢警查扣詐團主嫌持有的PP名表，價格高達250萬元。翻攝照片

高雄地檢署近日偵結一起大型投資詐騙案，查出歹徒在LINE上假冒理財型youtuber「阿格力」招募會員，再鼓吹下載偽造的股票投資APP「資豐e點通」入金炒股發大財，短短3個月就有19人上當，共被騙2000多萬元。高雄地檢署今天偵查終結，依《組織犯罪防制條例》、詐欺取財及洗錢等罪名起訴吳姓主嫌等15人，並具體求處10至15年不等重刑。

檢方調查，該集團由吳姓主嫌發起並主持，自2023年7月起，在通訊軟體LINE上假冒具有高知名度的理財型YT「阿格力」，利用「免費股市教學課程」為噱頭，吸引被害人加入Line好友。

隨後，集團成員會以投資股票、抽籤未上市股票等名義，要求被害人下載並操作偽造的「資豐e點通」APP，待被害人將款項匯入收購而來的金融帳戶後，集團立即指派車手取款，或迅速將贓款轉為虛擬貨幣投入指定電子錢包，以此掩飾、隱匿犯罪所得去向，躲避警方追緝。

本案起於內政部警政署刑事警察局電信偵查大隊比對165反詐騙資料庫，發現多名被害人遭「資豐e點通」APP詐騙，3個月內財損金額達2000多萬元。高雄地檢署指派檢察官張良鏡指揮刑事局、高雄市鳳山分局、台中及台北警方共組專案小組，展開深入調查。

專案小組自去年3月至今年10月間，在高雄等32處地點執行高達8波的搜索行動，共拘提與傳喚吳姓主嫌、控盤首腦及共犯共30人到案。行動中查獲大量不法所得，包含現金490萬餘元、加密貨幣泰達幣（USDT）9萬4346顆（價值約300萬餘元），以及保時捷、賓士G500、BMW等多部名車，另有百達翡麗名錶與精品香奈兒包，扣案物品總價值初估超過2000萬元。

刑事局提醒大眾，投資應選擇政府合法立案的管道，切勿輕信網路上的假名人、假專家或點選不明連結。凡是未經政府核准的投資APP，或要求將資金匯入私人帳戶、由理財專員到府收款，皆具詐騙風險，民眾務必撥打165反詐騙專線查證，以免落入圈套。



