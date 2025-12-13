假冒運動用品店誆1折誘匯款！他上當受騙還遭嗆：快讓警察抓我

彰化鹿港一間知名運動用品店遭人冒名詐騙，詐騙者在網路發文誆稱店家經營不善，即將倒閉，棒球手套全面一折販售，有民眾信以為真，上當被騙走5萬元後發文示警。沒想到詐騙者竟高調留言嘲諷，「這麼假的東西也有人信，快讓警察來抓我」，行徑相當囂張；而被冒名的業者也深受其擾，已接獲上百通求證電話。

有人假冒該運動用品店，稱棒球手套全面一折販售。圖／台視新聞

店內整面牆擺滿各式款式、顏色的棒球手套，這間在鹿港經營超過20年的運動用品店，近日卻遭人冒名詐騙。對方在貼文中謊稱店家經營不善面臨倒閉，全館棒球手套一折出清，甚至連店家地址也一字不漏地標示在貼文中。有民眾看到貼文後，專程到店裡想撿便宜，卻發現根本是假的，這幾天電話不斷湧入店內求證，讓老闆不堪其擾。

這幾天電話不斷湧入店內求證，讓老闆不堪其擾。圖／台視新聞

另外真有民眾上當匯款遭騙5萬元，被害人也在網上發文示警，沒想到詐騙者竟囂張留言嗆聲，「這麼假的東西也有人信，錢我都花完了，快讓警察抓我」，甚至狂妄預告風頭過後將改名再騙一次。

有民眾上當發文示警，詐騙者還囂張留言嗆聲。圖／台視新聞

老闆指出，被冒名詐騙並非第一次，今年9月也曾有人用相同手法行騙，只是當時未直接標示店名與地址，影響尚未如此嚴重。天下沒有白吃的午餐，網路假訊息充斥，民眾若想撿便宜務必多方查證，避免成為詐騙集團眼中的待宰肥羊。

※詐騙手法日益新，小心上當，有疑慮可撥打165反詐騙諮詢

