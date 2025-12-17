假冒運彩公會理事長詐騙！神鬼女理專騙35人得手4917萬…拿去賭博輸光了

記者吳泊萱／台中報導

運彩公會理事長何昱奇去年4月遭人冒名詐騙，台中地檢署近日偵結，起訴嫌犯楊女。（圖／資料照）

中華民國運動彩券經銷商公會理事長何昱奇，去年4月遭一名楊姓女理專冒名吸金，對方以合開彩券行為由在外招攬投資，受害者高達35人，詐騙金額超過4917萬。案件歷經1年多調查，近日台中地檢署偵結，依違反銀行法罪嫌起訴楊女。

檢警調查，楊女在2022年5月至2024年4月間，對外誆稱她與運彩公會理事長何昱奇合開彩券行，並以此為由到處招攬投資，宣稱每月可獲得4％至20％利息，並可領回本金，還私下偽造何的印章及簽名推出投資方案契約書，許多民眾信以為真，紛紛砸錢投資。

檢警查出，楊女以何昱奇名義在外招搖撞騙，詐騙人數多達35人，金額超過4917萬，且楊女將騙來的款項全投入地下博弈，結果血本無歸，受害者因未按時取得約定獲利，向何昱奇詢問狀況，全案才曝光。

全案歷經1年多偵查，終於在近日偵結，檢察官認定楊女違反銀行法、詐欺取財、偽造文書、違反個資法，但因楊女行為同時觸犯上開罪名，因此依刑法規定，從一重論以違反銀行法起訴，並建請法官依法沒收犯罪所得或追徵其價額。

苦等近20個月，終於等到楊女被起訴，運彩公會理事長何昱奇感謝檢察官調查還他和公會清白，也希望藉此維護公會形象與名譽。何昱奇提醒，近年公眾人物身分遭冒用詐騙情況日益嚴重，呼籲社會各界要正視冒名風險，共同維護資訊真實與公共秩序。

