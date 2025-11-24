假冒郵局人員來電謊稱「普發1萬被冒領」 逾百萬財物被騙光

普發現金一萬整體發放作業於11月啟動。（圖：資料照）

普發現金作業自11月12日起展開，許多民眾已收到入帳通知。刑事警察局提醒，各家銀行作業時間不同，後續還有多種領取方式，包括11月17日起開放ATM領取、11月24日起郵局臨櫃領現，未登記者同樣領得到，切勿因延遲入帳而輕信詐騙話術。

刑事局列舉相關詐騙案例說明，新北市一名張姓女子即因普發現金尚未入帳，遭詐騙集團瞄準。張姓女子接獲自稱「郵局人員」電話，謊稱有人冒用其身分證辦理普發現金登記。張姓女子信以為真後，詐騙集團假冒165反詐騙專線，由自稱「偵查佐」以帳戶涉入洗錢為由，要求加入LINE。

詐騙集團接著在LINE中傳送偽造的傳票與搜索票，恐嚇張姓女子財產將遭查扣，要求她將家中現金、金飾等財物交由所謂「檢察官」監管。張姓女子因擔憂坐牢而受騙上當，最終交付價值逾百萬元財物，遭受重大損失。

刑事局再次提醒，普發現金人人領得到，若尚未收到，應耐心等候或主動向銀行、財政部等官方管道查詢。檢警單位不會以LINE傳送公文，也不會視訊製作筆錄，更不會要求民眾將現金或貴重物品交由第三方保管。警方表示，政府不會透過簡訊或電子郵件要求登錄個資，也不會要求操作ATM或網銀。

警方強調，官方網站網址必以「.gov.tw」結尾，中間不會夾雜數字或符號。若收到可疑電話、訊息或連結，應立即撥打165反詐騙專線查證，或撥打110報案。民眾如需掌握最新詐騙手法與防詐資訊，可至刑事局「165打詐儀錶板」查詢：165dashboard.tw