假冒鄰居傳LINE搭訕推投資 刑事局：詐騙手法

（中央社記者劉建邦台北6日電）刑事局今天說，詐騙集團近期假冒鄰居以裝潢等為由，透過LINE搭訕民眾，之後每天噓寒問暖拉近關係，最後稱可提供穩賺不賠的投資管道，此為詐騙手法，民眾應注意。

刑事局發布新聞資料表示，52歲王姓女子在工廠擔任作業員，誤認假冒鄰居的詐騙集團話術，把新台幣21萬元投入不明虛擬貨幣交易App，1個月後，因被不讀不回LINE訊息，才知遇詐騙。

警方說，王姓女子9月間被陌生人傳LINE通知要加好友，王女加入帳號，對方稱王女家中漏水導致天花板滴水，才向大樓管委會問LINE傳訊投訴。

廣告 廣告

對方後來稱誤會並道歉且每天貼早安圖、聊生活狀況，警方表示，因被害人工作忙平時較難與人聊天，詐騙集團假冒的鄰居透過噓寒問暖問，讓王姓女子卸下心防。

警方表示，假鄰居在半個月後稱可介紹高報酬投資方式，邀王姓女子下載虛擬貨幣交易App，王女下載未經官方授權且無安全防護的App，並依對方指示操作，儲值1萬元投資。

警方說，此虛擬貨幣交易App事後通知王姓女子已獲利3萬元，假鄰居就傳LINE告知要加大投資金額才能迅速獲利，王女匯款20萬元，因對方LINE無回應，撥165反詐騙專線後，才驚覺遭詐。

刑事局分析此詐騙手法，歹徒先透過LINE與被害人接觸，在假冒鄰居稱被害人家中在裝修打擾安寧等生活對話搭訕，接著是每天噓寒問暖，藉此拉近關係製造好感，最後以介紹穩賺不賠的投資管道騙被害人。

刑事局表示，民眾勿下載非手機作業系統內建應用程式商店的App，下載安裝後手機極可能被植入惡意程式，盜取機敏資料或盜刷信用卡釀財損，遇不明來源推薦投資管道就是詐騙，可撥165專線諮詢。（編輯：張銘坤）1141206