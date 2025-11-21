假冒銀行寄電子郵件 按「取消交易」恐完了

▲詐騙集團假冒銀行寄出電子郵件，網友險些就按下「取消交易」。（示意圖／翻攝自Pixabay）

[NOWnews今日新聞] 銀行傳來的電子郵件，也可能是詐騙！近期有名網友在臉書社團「爆廢公社」分享，他收到一封寄件人顯示為「中國信託銀行」的信件，內容顯示銀行偵測到用戶異常交易，有一筆刷卡金額9830元，提及若沒有此消費請立即取消，並附上紅色「取消交易」的按鍵，還好原PO夠機警，馬上上網查詢，確認此為詐騙信件後，沒有按下引導的「取消交易」，讓他忍不住直呼「現在詐騙真的很恐怖、差點取消交易我就點下去了」。

事實上，金管會就有示警，銀行不會以電話、LINE、簡訊、公文信函等方式，與民眾聯繫處理銀行帳戶問題，更無權管制或凍結民眾帳戶，也不會以任何理由要求民眾繳交保證金、安全金、稅款或擔保款項等，有疑問可撥打內政部警政署165反詐騙諮詢專線，查證是否為詐騙集團犯罪手法。

此貼文一出，立即引發網友熱烈討論，有網友都紛紛表示有收過類似的信件，並提醒只要收到異常通知最好先在網銀App查詢，任何信件、簡訊附的網址都不要亂點「是詐騙沒錯，我也有收到過」、「居然連取消交易都不能亂按」、「相關通知看銀行的官方App或LINE就好」。

▲詐騙集團假冒銀行寄出電子郵件。（圖／翻攝自「爆廢公社」臉書）

