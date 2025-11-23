假冒銀行郵件藏詐騙陷阱！「取消交易」按鈕誘民點擊 網友：真的收過

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

一名網友近日收到一封疑似中國信託銀行的電子郵件，內容聲稱偵測到一筆金額9830元的刷卡交易，並附上醒目的「取消交易」按鈕，由於內容逼真，原PO一度按下點擊，事後上網查證才發現這是詐騙郵件，他也提醒民眾提高警覺。

近日假冒銀行的詐騙郵件盛行，並附上醒目的「取消交易」按鈕，民眾須提高警覺勿入陷阱。（示意圖／pixabay）

該名網友將電郵截圖貼在臉書社團「爆廢公社」，表示「現在詐騙真的很恐怖，好險我有先去Google查，不然那個取消交易我就點下去了。」只見那封詐騙電郵中，除了交易金額、交易方式，還有交易編號，後面也有「聯絡我們」、「變更您的設定」很連結，幾可亂真的內容令網友傻眼，貼文引發熱烈回應，許多網友留言表示也收到類似的郵件，提醒「連取消交易都不能亂按」、「是詐騙沒錯，我也有收到」。

隨著詐騙手法持續翻新。金管會再次強調，銀行不會透過電話、LINE、簡訊或電子郵件要求民眾點擊連結以取消交易，也不會要求繳交保證金、安全金、稅款或其他款項。民眾若收到可疑通知，應避免衝動點擊任何連結，並可撥打內政部警政署165反詐騙諮詢專線查證，以保護自身財務安全。

◎《FTNN新聞網》提醒您：遇不明可疑電話，立即撥打「165」反詐騙諮詢專線，由專人為您說明並研判是否為詐騙事件。

