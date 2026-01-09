假冒高層寄恐嚇信！東京35間企業遭炸彈威脅 要求匯款5千萬日圓

東京警視廳已針對炸彈恐嚇郵件展開調查，並朝威力業務妨害方向追查寄件來源。（示意圖／達志／美聯社）

日本東京大手町與丸之內的辦公商圈內，近期有至少35家企業接獲內容涉及「爆炸預告」的恐嚇郵件。信件中揚言將於1月9日下午4時引爆炸彈，並要求支付現金5,000萬日圓（約新台幣1,003萬元）。警視廳已朝威力業務妨害方向展開調查。

調查人員透露，這批電子郵件自1月5日起陸續寄達，寄件人假冒東京都內某公司高層名義，要求企業將贖金匯入指定帳戶，否則將在指定時間引爆炸彈。其中一間收到威脅的公司表示，相關郵件於1月8日透過公司官方詢問表單送達，內容直指「立即支付5,000萬日圓」，並附上匯款帳戶資訊。

該企業已與所轄丸之內警署合作提高警戒，雖然對此感到困擾，但目前公司運作仍照常未受影響。一名相關人士指出：「新年剛開始就遇上這種騷擾行為，實在令人頭痛。」

警視廳初步研判，該行動疑似為騷擾性質犯罪，且寄件來源可能經由海外伺服器發送，以掩蓋身分並規避追查。警方正以威力業務妨害罪進行追查，並呼籲企業提高警覺。

依據日本現行法規，發出炸彈恐嚇並造成業務中斷者，可能觸犯妨害業務罪，最高可處三年以下拘禁刑，或處以五十萬日圓（約新台幣十萬元）以下罰金。

事實上，日本近年亦曾發生類似事件。2025年4月，一名男大學生因於社群媒體上揚言要「炸毀」大阪・關西世界博覽會重要交通站點，大阪地鐵中央線夢洲站，遭警方以妨害業務罪名逮捕。

恐嚇郵件內容聲稱將於1月9日下午4時引爆炸彈，並要求企業匯款5,000萬日圓。（圖／翻攝自X，@asahi_kc）

