假冒「普發1萬」詐騙！72歲婦誤信假檢警電話 存款80萬元全沒了

婦人誤信假檢警詐騙電話，致帳戶內80多萬餘元，全被詐騙集團提領一空。警方拘提車手等3人。 圖：警方提供

[Newtalk新聞] 詐騙陷阱！一名72歲林姓婦人接到冒名檢警的詐騙電話，誤信自己的「普發現金遭盜領、帳戶涉洗錢」，不慎將個人帳戶資料交付詐騙集團，造成損失慘重，短短時間內帳戶裡逾80萬元存款全被提領一空。

一名72歲林姓婦人於10月底接到自稱「檢警」的不明來電，對方聲稱她的普發1萬元現金遭人盜領，甚至恐涉入洗錢案件，必須配合「監管帳戶」。林婦心急之下依指示提供帳號、存摺等資料，未料帳戶內原本存放的80多萬餘元，全被詐騙集團分批提領一空，直到錢被盜光才驚覺受騙報案。

橫山分局受理後立即組成專案小組，並在新竹地檢署指揮下進行偵辦，隨即調閱監視器、交易紀錄，迅速鎖定涉案車手身分。警方於11月7日在台南、桃園等地持搜索票拘提王姓、黃姓車手及翁姓收水手共3人，並查扣警示帳戶存摺、手機等證物。3名嫌犯經檢方訊問後坦承犯行，因涉犯加重詐欺與洗錢防制法罪嫌重大，法院已裁定羈押禁見。

新竹地檢署提醒，政府補助或普發現金絕不會以電話通知，也不會要求提供帳戶資料或執行轉帳操作，更不會主動以簡訊或電子郵件發送相關連結。民眾務必透過官方網站查證，認明政府「普發一萬元」補助正確官網(10000.gov.tw)。切記「不明連結不點擊、個人資料不輸入」。若接獲可疑來電，務必撥打165反詐專線或向派出所查證，避免落入詐騙陷阱。

