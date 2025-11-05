假冒「美國國土安全部」帳號 虛構川普將宣布台灣獨立

Taiwan FactCheck Center

網傳「美國國土安全局消息：川普正準備宣布美國承認台灣獨立」？

傳言來源為不可信的X社群帳號 美國官方無此訊息

近日社群平台流傳一張「美國國土安全部新聞」X帳號貼文擷圖，宣稱川普將在本月稍晚宣布台灣獨立於中國。經查，發佈此訊息的X帳號不是美國國土安全部官方帳號，川普與美國官方近期並未發布傳言說法。



一、檢視白宮、美國國土安全部及川普本人的官方網站或社群帳號，皆未發現任何與「美國將承認台灣獨立」相關的聲明或預告。另檢視國際各大通訊社與媒體，也沒有看見相關報導。



二、 傳言說法源於X帳號「US Homeland Security News」（@defense_civil25），雖有藍勾勾，但並非美國官方經營。



檢視該帳號過去發文，缺乏可信消息來源，且曾多次被國外查核組織查證為錯誤訊息。



三、X平台目前將標籤分為：任何用戶只要付費就能取得的「藍勾勾」、經X官方認證的高級帳號「金勾勾」以及政府單位或政治人物專屬的「銀勾勾」。



網傳內容源自X平台社群帳號，並非美國官方經營，也無可靠消息來源，美國官方並無相關說法。因此，為「錯誤」訊息。

背景

10月30日，美國總統川普與中國國家主席習近平在韓國釜山舉行會談。

隨後社群平台流傳圖片宣稱，美國國土安全部新聞，美國總統川普將準備宣布美國承認台灣脫離中國獨立，並於本月稍晚公布聲明。

網路流傳訊息擷圖

查核

查核點：傳言說法是真的嗎？

網傳說法來自多次散播假訊息的X平台帳號 不是真的美國官方帳號

（一）傳言說法來自X平台的「US Homeland Security News」（美國國土安全部新聞）@defense_civil25，於11月1日晚間所發布的貼文。該帳號並非美國國土安全部經營，而是自稱「媒體與新聞」。

另將網傳帳號大頭貼反搜，可知傳言帳號頭貼是挪用戲劇〈復仇者聯盟〉的神盾局的標誌。明顯與真實美國國土安全部標誌不同。

（二）國外查核組織路透社、Lead Stories、Check Your Fact，均曾多次針對此帳號所發布的貼文進行查證，並揭穿其說法。路透社曾向美國國土安全部發言人確認，此帳號並非由官方經營。

貼文帳號挪用電影劇中標誌，該帳號的藍勾勾是只要付費就能取得，並非美國官方機構 / 製圖 台灣事實查核中心

美國官方與國際媒體均無網傳說法的相關報導

查核記者瀏覽白宮官網、X帳號，美國國土安全部官網、X帳號，及川普自創的Truth Socia平台l帳號及X帳號，均未看見傳言內容相關說法。

另以關鍵字檢索網路，沒有找到任何與傳言內容相關的報導。進一步檢視國際通訊社，如路透社、美聯社、BBC等，近期也未有發布傳言所稱的消息。

補充資料

X平台的認證標籤機制

特斯拉執行長馬斯克入主推特（Twitter，現為社群平台X）做出許多重大變革。其中包含「藍色勾勾」認證訂閱機制，用戶只要支付費用，即可獲得藍勾勾認證。也因此，許多名人、組織、甚至政府單位，都曾被「藍勾勾」機制影響，一度引發亂象。

儘管亂象層出不窮，X公司並未宣布取消標籤政策，反而更進一步推出「金勾勾」與「銀勾勾」機制，試圖強化標籤的識別度。根據X社群守則網站與查核記者整理，「金勾勾」主要用於高級上物認證的官方機構帳號，如：彭博社、CNN等機構；「銀勾勾」則為政府組織、政治人物的專屬標籤，例如：美國總統川普、白宮、NASA等。