假冷凍貨真走私...高雄海上查獲133噸臭肉 私菸達107萬包

保安警察第三總隊與海巡署艦隊分署第五海巡隊聯手偵辦跨國走私案，10月24日清晨6時許在高雄港西南方海域登檢一艘坦尚尼亞籍雜貨輪，竟查獲船上載運5只貨櫃、總重133公噸的冷凍豬、牛、雞肉，以及107萬7000包來源不明的私菸，市值超過4000萬元。

警方指出，這艘雜貨輪9月間疑自馬來西亞海域啟航，假藉運送冷凍貨物名義掩護走私，企圖趁光復節連假期間入境卸貨。保三總隊第二大隊接獲情資後，報請高雄地檢署指揮，並與海巡署展開聯合登檢行動；海巡人員一登船即聞到濃烈惡臭，打開貨櫃後發現部分肉品已腐敗發臭，顯示存放多日。

檢警當場逮捕6名印尼籍船員與1名45歲王姓台灣男子，王男供稱受指示在船上「顧貨」，但無報關與入港申請，警方初步認定該批肉品來源不明，疑涉及違反《動物傳染病防治條例》及《菸酒管理法》。

檢警強調，該批肉品未落地即全數封存查扣，未流入市面，成功阻斷境外動物疫病與私菸流入國內。警方表示，將持續追查幕後主嫌及不法走私網絡，對破壞防疫與損害國人健康的行為採零容忍態度，確保邊境安全滴水不漏。

