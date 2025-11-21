假出金撈158億 76人有罪 台版Jisoo無悔意 重判24年

全台最大假出金詐騙案，主嫌歐俞彤遭台北地院判刑24年。（本報資料照片）

全台最大假出金詐欺集團美樂公司，架設2230個假投資網站，5082人受害，詐騙158億餘元，案經台北地方法院審理後，合議庭斥責有「台版金智秀Jisoo」之稱的美樂負責人歐俞彤，犯後沒有悔改之意，21日依184個詐欺取財罪，分別判歐俞彤有期徒刑3年6月、5年不等；主持犯罪組織而犯詐欺取財罪判處有期徒刑7年6月，合併應執行有期徒刑24年，另集團9名幹部也重判超過20年徒刑。

本案昨判決76人，除歐俞彤外，同案被告楊渝喧因坦承犯行，再加上只構成洗錢罪，判有期徒刑2年，緩刑5年，另74人分別依詐欺罪判刑2年到22年不等。全案可上訴。

此假出金詐團犯罪手法，是先架設超過2230個假投資網站及應用程式招攬被害人投資，等到被害人遭誆騙交付投資款項後，詐團指派「出金手」透過郵局臨櫃匯款，或其他方式將被害人的「出金」匯入指定帳戶，讓被害人先嘗到一點甜頭，營造投資獲利的假象，以此誘使被害人持續投入資金，最後不出金、斷聯，讓被害人血本無歸。

主嫌歐俞彤因外型亮麗，常在網路上傳出遊美照，有詐團「Jisoo」之稱。檢警當初到她住所搜索時，發現許多名牌包與近百雙精品鞋子，與她組織全台最大假出金投資詐騙集團美樂公司的男友吳漢威，則是竹聯幫弘仁會組長，仍藏匿在柬埔寨機房。

北院審結全案，斥責歐俞彤居於為詐欺集團設立金流斷點的美樂公司主持地位，她用8億4695萬2464元的假出金，向5082位被害人共詐得高達158億4950萬2649元，且起訴後又飾詞否認犯行，全然無悔改之意，應從重量刑24年。