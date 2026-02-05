假出金詐團騙425人逾5.7億元 刑事局逮42嫌送辦

（中央社記者黃麗芸台北5日電）假出金詐欺集團以假投資網站誘騙被害人投資，再小額出金營造獲利假象持續詐財，刑事局清查全國約425人受害、總財損逾5.7億元，經執行數波掃蕩行動逮42嫌送辦，11嫌遭羈押。

警政署刑事局今天舉行破案記者會，偵查第一大隊副大隊長李建翰表示，日前透過大數據分析165反詐騙系統平台案件，發現有假出金詐欺集團和境外非法集團合作，以假投資網站招攬被害人投資，誘騙投資股票、期貨和虛擬貨幣可高額獲利。

待被害人遭誆騙投資小額款項後，假出金詐欺集團再指派「出金手」透過臨櫃匯款或其他方式（ATM、網銀）出金匯至指定帳戶，營造投資獲利假象，讓信以為真的被害人持續投入大量資金，再將其洗劫一空。

刑事局偕台北市警察局大安分局等單位共組專案小組，並報請新北地檢署檢察官指揮偵辦。

專案小組於去年4月查緝到從事網路團購的犯嫌游姓男子後，經向上溯源再於台北市追緝到從事人力仲介的詹姓兄弟檔，擔任提供資金幹部。

緊接著在去年4至10月間陸續拘捕出金手現行犯和破獲出金水房，進而分別在台中市和高雄市查獲主謀從事保險業的35歲陳姓男子、擔任司機的33歲謝姓男子，以及10名出金幹部和30名出金手。

本案共查扣贓款新台幣212萬餘元、泰達幣1萬5942顆、手機、存摺及金融卡等贓證物，

專案小組清查，全案被害人多達425人，遭詐金額高達5.7億餘元；其中，北市1名6旬女會計於民國113年底受騙，財損2200萬元。

全案詢後將42名犯嫌依違反詐欺犯罪危害防制條例、組織犯罪防制條例、加重詐欺、洗錢防制法等罪，移送新北檢偵辦，法院裁定羈押陳姓主嫌及幹部等11人。（編輯：李錫璋）1150205