假出金詐157億 主嫌重判24年

生活中心／綜合報導上個月26日晚間7點多，一名騎士經過基隆中山隧道時，突然看見一名黑衣長髮女站在隧道，嚇到馬上跑去拜拜。事後警方調查才發現，原來是3人在隧道裡拍靈異短片，基隆地院也依社維法，各裁處5千元罰款，起底身分，其中兩人竟然還是電視台記者。基隆市中山隧道內，上個月26日晚上6點多，突然一輛轎車停在路中央，接著下來兩個人，討論完，一人站定位，另一位橫跨馬路到對向，完成這驚悚畫面，還好後方沒有來車，但不只違法還很危險。當時目擊民眾賴先生：「當下是真的有被嚇到，（現在）還是會有那種陰影存在，畢竟有時候還是會經過那個隧道。」李男、岩女從違停轎車上走下來，準備「裝神弄鬼」（圖／民視新聞）賴先生當時騎車經過，一度懷疑自己的眼睛，怎麼會有長髮女鬼在這！一開始經過瞄到黑影，回來又看到，當天晚上回家因為畫面遲遲揮不掉，徹夜難眠，隔天上班精神不濟整個人"雷殘"，嚇到去廟裡拜拜求平安，警方調查後發現，是中山隧道內有民眾在假鬼假怪，江姓男子開著租來的轎車，載李男、跟岩女，來到基隆，岩姓女子身穿黑衣、黑褲，長髮披肩，就算當時正值萬聖節前後，這裝扮突然在路邊，單獨一人確實嚇人，他們三人說，是在拍靈異短片，但已經有危害安全之虞，調查後，三人身分被起底，其中兩人，甚至是記者身分。當時目擊民眾賴先生：「從事記者工作，應該照理來講，對這個東西應該會（比較知道不能觸法），應該照理講，他們應該都會比較清楚，只是不知道怎麼會有當下這個狀況發生，其實滿驚訝的。」三人皆從事媒體行業，其中兩人還是電視台記者（圖／民視新聞）負責拍攝的李姓男子從事電影業，開車的江男、跟女鬼模特岩姓女子，是電視台記者，他們說，不知道在隧道內拍攝，會嚇倒其他用路人，甚至造成危害安全，但法官認為是無稽之談，畢竟都大學畢業、還從事媒體行業，最後依社維法送辦，各裁處5000元罰鍰，若不服，可提抗告。再看一次畫面，當天四下無人，又飄著雨，搭配聲音，真的好毛，根據私下了解，兩名記者被台內處小過處分。畢竟如果今天嚇到的是年長者、或心臟疾病患者，怎麼辦？人嚇人可是會嚇死人的。原文出處：中山隧道「長髮女鬼」好嚇人！ 警循線逮人「身分曝光」挨罰5千 更多民視新聞報導北台灣連日雨! 基隆50年老樹倒塌壓毀民宅雨棚基隆公車突竄黑煙乘客嚇逃 外送員助司機滅火長髮黑衣女等3人基隆隧道拍靈異短片 嚇壞人各罰5千

民視影音 ・ 1 天前