「假出金」誘民眾加碼投資 全台425人受騙損失高達5.7億

專案小組歷經四波強勢掃蕩，順利逮捕謝姓、陳姓主嫌及成員共42人到案。圖：讀者提供

刑事警察局偵查第一大隊近日透過165反詐騙系統大數據分析，成功瓦解一個分工嚴密的「假出金」詐欺集團。該集團利用假投資網站誘騙被害人投入小額資金，隨後指派「出金手」匯回微薄獲利營造賺錢假象，藉此博取信任並誘使425名被害人加碼，詐騙總金額高達5.7億餘元。專案小組歷經四波強勢掃蕩，順利逮捕謝姓、陳姓主嫌及成員共42人到案，並查扣大批贓款與刀械等證物。

專案小組查扣手機22支、電腦2台、開山刀2把、小武士刀1把、彈簧刀1把、銀行存摺12本、金融卡8張等贓證物。圖：讀者提供

刑事局偵查第一大隊透過大數據分析165反詐騙系統平台案件，勾勒出假出金詐欺集團的犯罪手法，以假投資網站招攬被害人投資，待被害人遭誆騙投資小額款項後，假出金詐欺集團進而指派「出金手」透過臨櫃匯款或其他方式將「出金」匯入其等指定帳戶，被害人誤認投資獲利假象，致被害人持續並投入大量資金，專案小組鎖定出金犯嫌身分，便與台北市大安警分局等單位共組專案小組，並報請新北地方檢察署張股主任檢察官劉文瀚指揮偵辦。

專案小組查扣贓款212萬餘元。圖：讀者提供

專案小組於去(114)年4月間查緝從事網路團購之游姓犯嫌，經向上溯源查緝提供資金幹部詹姓兄弟後，於4月至10月間，據大數據分析得知出金手身分後，警方跟監埋伏，在金融機構外拘捕出金現行犯，現場查扣贓款近33萬元。又分4波掃蕩該假投資出金水房，查獲32歲謝姓、34歲陳姓主謀、出金幹部10人及出金手30人，共計查獲42人到案，並經法院裁定羈押陳姓主嫌及幹部共11人。該案共查扣贓款212萬餘元、泰達幣1萬5942顆、手機22支、電腦2台、開山刀2把、小武士刀1把、彈簧刀1把、銀行存摺12本、金融卡8張等贓證物，清查被害人425人，遭詐金額高達5.7億餘元。全案依違反詐欺犯罪危害防制條例、組織犯罪防制條例、加重詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

「假出金」詐欺集團。誘使425名被害人加碼，詐騙總金額高達5.7億餘元。圖：警方提供

刑事局在此呼籲，假投資詐騙手法猖獗橫行，犯嫌常利用人性弱點，以蠅頭小利，出金誘使被害人上當，進而詐騙大筆金額，警政署打詐儀錶板每日皆有公布全台遭詐騙手法及案例，民眾可至網站點閱了解或撥打165反詐騙諮詢專線或就近前往派出所查證。

