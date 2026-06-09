假分手偷著愛！ 男星為保護她工作「一度戀情轉地下」

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謝欣穎與王柏傑曾轉為地下情，最終於2025年證實分手。（王柏傑IG）

林襄在2023年被本刊拍到與馬傑森熱戀不久後，一席類似沒什麼聯絡的發言，被解讀成已經分手，如今再被本刊拍到十指緊扣約會，疑似從頭到尾根本是沒斷過的地下情。過往不少藝界男女也有同樣的情形，趁著戀情撲朔迷離之時「假分手偷著愛」。

謝欣穎、王柏傑在2024年首度爆分手，但兩人對此語焉不詳，原來男方因酒駕，為了保護女方的工作，只好將戀情轉為地下。2025年9月證實真的分手。 2018年時戴立忍被拍到獨自隱居宜蘭，傳出與桂綸鎂分手。事實上根本未情變，只因戴立忍被對岸列為黑名單，為保護女友，於是讓戀情地下化。

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戴立忍與桂綸鎂曾傳分手，實則為保護女方讓戀情地下化。(目宿媒體提供)

戴立忍與桂綸鎂曾傳分手，實則為保護女方讓戀情地下化。(目宿媒體提供)

蒙嘉慧、鄭伊健早年戀情剛曝光時，為保護戀情及避免粉絲太過反彈，曾表面宣布分手，實則偷偷發展地下情。兩人最後於2013年在東京低調完婚。

蒙嘉慧與鄭伊健早年曾假分手避風頭，最後於東京低調完婚。（鄭伊健臉書）

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