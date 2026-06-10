假分手被抓包？林襄爆轉地下情 嬌喊「臭馬傑森」甜蜜互動全露餡

（記者林曼／綜合報導）啦啦隊女神林襄2023年和當時同屬樂天球隊的小4歲球員馬傑森爆熱戀，不過後來疑似戀情見光死，半年後就傳出分手消息。想不到日前二人遭直擊牽手約會，看似舊情復燃，被猜實際上根本只是轉地下情沒有情變。今（10）日林襄回應未否認戀情，回顧二人之間的互動，其實是可發現事有蹊俏。

圖／林襄被爆和馬傑森沒分手。(翻攝自林襄、馬傑森IG）

2023年牽手同居疑雲 2個月就驚傳「見光死」

回顧林襄和馬傑森戀情，2023年8月時被拍到牽手逛街，還一同入住女方家，似乎已進展到同居關係；林襄在爆出熱戀隔日大方出席記者會，她沒有正面認愛，僅低調表示「剛認識，給我一點交友空間」，只是否認2人同居。未料，才過2個月，再追問林襄感情生活，她稱雙方「沒什麼聯絡了」，外界普遍認為戀情「見光死」，疑似迫於輿論與禁愛令壓力而劃下句點。

林襄大巨蛋3萬人面前大喊「臭馬傑森」

儘管林襄和馬傑森檯面上屬於分手狀態，但其實互動也沒特別避諱，2024年中職明星賽，林襄已跳槽小龍女，二人不同隊，見馬傑森接殺了味全龍打者擊出的球，林襄當著台北大巨蛋3萬人面前，拿著麥克風大喊：「臭馬傑森！」全場爆笑。

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林襄事後解釋：「就是好玩啊！」推給應援團長，稱是對方慫恿她喊的。馬傑森也聽到她的呼喊，直說：「很專心在打擊，明星賽本來就是好玩，蠻有趣，享受比賽感覺，上場打擊想說怎麼會有這個橋段。」二人有趣互動，當時就被網友懷疑，該不會其實沒分手，林襄之後也自稱是「臭馬傑森後援會長」，沒刻意避談、疏遠和馬傑森。

然而之後又再爆出前樂天女孩阿布舞爆料，她和馬傑森交往時間和林襄重疊，讓這段戀情再次被討論焦點，當時林襄經紀公司硬起來表示「不實謠言」，對於刻意散布不實訊息，或惡意捏造、評論將提告。

今年4月時，馬傑森睽違6個賽季，打出生涯一軍首轟，林襄第一時間發文祝賀，「94首轟達成」，鮮少更新Threads的馬傑森，也罕見跑到林襄貼文下方親自留言「謝謝後援會會長」，兩人互動讓網友瘋狂留言「馬傑森是襄的」、「就知道沒分」、「不要那麼閃」。

沒想到，才過2個月，就被拍到牽手約會，林襄、馬傑森戀情不藏了，大方在台北信義鬧區逛街。林襄經紀公司對於戀情則回應，「對於藝人的個人交友，公司一向抱持尊重態度，也不會過度干涉私人生活。希望外界能給予當事人一些空間，也多多支持林襄在工作上的表現，謝謝大家的關心」。

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