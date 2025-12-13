假包養真性侵！裝富豪開價每月10萬約砲嫩妹 法院揭穿：月薪40K店員

一名王姓超商店員謊稱要砸大錢包養，約女子到汽車旅館伸狼爪侵犯。（示意圖，Pixabay）

高雄36歲王姓男子去年在某個「糖爹」網站上結識女子小美（化名），為了營造自己口袋很深的形象，他大手筆開出每月8萬至10萬元的天價包養條件，兩人相約在汽車旅館會面，沒想到王男卻被慾火沖昏了頭，仗著自己的體格比較壯碩，趁機強行猥褻小美，最終挨告才坦承只是超商店員。

判決揭露，王男藉口開出每月8萬至10萬元包養費，企圖約出小美，兩人在2024年7月4日下午相約在汽車旅館見面。王男原先要求小美替他按摩，但在孤男寡女的密閉空間裡，他精蟲上腦仗著體型優勢，竟然對小美強行猥褻。

事發後，身心受創的小美憤而報警提告，豈料，這位自稱能開出十萬月薪的「金主」，卻在偵訊時抖出了真實身分，其實自己只是月薪4萬的超商店員，而且還得負責照顧年邁的雙親，「闊綽金主」人設徹底塌房。

儘管一開始王男對自己的犯行矢口否認，但法官認為王男完全是為了滿足自己的私慾而鑄下大錯。雖然他過往沒有犯罪紀錄，但在審理期間，他始終未能與受害者小美達成和解或給予任何實質的賠償，來彌補對方的傷害。最終依強制猥褻罪判處6個月有期徒刑，得易科罰金，可上訴。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

