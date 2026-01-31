​假匪持槍搶農會還挾人質？三峽警逼真演練震撼街頭

三峽警結合農會上演逼真防搶實戰。三峽警分局提供

記者黃秋儒／新北報導

為提升員警面對強盜、搶奪等重大刑案的即時應變與追緝能力，三峽警分局昨（30）日結合三峽農會，舉辦「攔截圍捕實警防搶演練」。整體流程從犯案、逃逸到追捕攻堅一氣呵成，完全比照真實案件流程進行。

演練中，情境模擬2名由員警飾演的歹徒持刀械與空氣槍闖入農會行搶，得手後更挾持現場民眾作為人質，企圖迫使警方退讓，隨後以火力掩護方式逃往車輛並駕車逃逸。過程中空氣槍發射色彈，清晰槍聲在街頭迴盪，接著看到大批警力追緝圍捕，路過民眾甚至忍不住用「threads」發文詢問發生什麼大事情，逼真程度可見一斑。

三峽警分局接獲「報案」後，立即由勤務指揮中心啟動應變機制，快速完成警力調度與任務分工，並透過監視系統即時掌握歹徒逃逸動線，同步啟動線上「快速打擊警力」實施攔截圍捕。警方沿線架設多處攔檢點，層層包圍，最終成功將犯嫌逼至轄內一處資源回收場，隨即發動攻堅行動，順利將歹徒制伏逮捕，演練圓滿完成。

三峽警分局表示，歲末年終是金融交易頻繁、治安風險相對提高的時期，透過每年例行的防搶演練，不僅能強化資深員警的戰術協調，也讓近兩年新進警力在高壓實境中磨練膽識、判斷與通報能力，確保面對突發狀況時能迅速到位、精準處置。

三峽警分局強調，警方也藉此機會向民眾宣導，年關將近，除金融機構應落實防搶措施外，民眾同樣要提高防搶、防竊意識，並特別留意詐騙集團常見的假交友投資、假中獎、竄改郵件地址或網址等詐騙手法，避免財物損失。

三峽警分局長許再周也提醒，民眾若需提領或攜帶大量現金，務必提高警覺，可主動向警方申請護鈔或護送服務；年節期間若舉家返鄉或外出旅遊，也可申請舉家外出住居安全維護，由警方加強巡邏守望，讓民眾安心過好年。