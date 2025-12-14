假取貨真偷竊! 女鑽入超商自助區偷包裹被逮

地方中心／陳崇翰 陳孟暄 胡崇恩 基隆報導



基隆一家超商，近日連發生包裹遭竊事件，一名女子利用網購貨到付款方式，留下假名字以及假電話，多次從自助取貨櫃中直接取走訂購的高價手機等商品，昨天再度犯案時，被店員發現，當場報警逮人，結果員警還在她身上搜出毒品，立刻將她移送法辦。

身穿白色帽T的女子，站在超商取貨櫃前東翻西找，還時不時回頭確認店員沒有注意，下一秒，迅速將包裹塞進自己的購物袋。

貨到不付款真偷竊！ 女鑽入超商自助區偷包裹被逮...還持有毒品

貨到不付款真偷竊！ 女鑽入超商自助區偷包裹被逮...還持有毒品。(圖／民視新聞)

行徑鬼鬼祟祟，還假裝沒找到包裹，女子若無其事走出超商，沒想到她早就被盯上，一走到門口，就被店長當場攔下





新富里里長 莊紫濠：「我看一下，應該不是我們里內的人，是外地來我們這邊偷的，我來的時候她正好正在行竊，被我看到」。

事發就在基隆八斗子這間超商，19歲的陳姓女子，在網路上訂購高價iPhone手機，利用超商自助取貨機制，未付款就拿走商品，第一次得手後食髓知味，再度犯案，這次被逮則是訂購iPhone17，讓店家損失高達上萬元。





新富里里長 莊紫濠：「這次抓到他的時候應該是第四次，他是用就是在網路上買，價格昂貴的東西，然後就是用一個假名字，然後來這邊就直接偷取，沒有去直接去櫃台付錢，就直接離開了，那麼店家可能會負責賠償，大概要賠五六萬」。

第二分局八斗子分駐所所長 陳志峰：「本所於13日中午巡邏時獲報，轄內超商發生竊盜案件，警方隨即到場處理，當場查獲涉案女子及贓物，並於其身上查扣第二級毒品及相關器具」。





陳女當場被逮，這回穿著和手法都與前次行竊時相同，而警方還在她身上搜到毒品，並依竊盜罪及毒品危害防制條例，將她移送偵辦，把超商自助取貨、當成自助行竊，其實一舉一動全都被監視器錄下，罪證確鑿。





