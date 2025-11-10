假名人AI詐騙影片猖獗 竹北「吊車大王」身受其害現身提醒

〔記者姚岳宏／台北報導〕因應假冒名人詐騙案件日益猖獗，刑事警察局今天召開記者會，揭露詐騙集團結合人工智慧(AI)影片生成技術，製作假冒公眾人物擬真影片行騙的最新態樣，請來竹北「吊車大王」胡漢龑現身說法，呼籲全民提高警覺，防範受害。此外，為防範普發現金1萬元詐騙，也提醒掌握「不點擊、不填輸、不匯款、不轉傳」四不原則，一切以官方資訊網站公布內容為準。

啟德機械起重工程董事長胡漢龑的影片被AI生成，在中國抖音等平台狂賣面霜，身受其害的胡漢龑表示「AI技術讓假的說得跟真的一樣，連我自己都差點上當」，也說自己上千名粉絲因此被騙，他提醒面對涉及金錢的資訊，應反覆查證，切忌不要貪小便宜，也可參閱每天打詐儀表板的最新案例分析。

刑事局長周幼偉指出，AI技術雖帶來便利，亦成詐騙集團新工具，今年1月至9月，已通報下架假冒名人詐騙廣告共1萬7461則，常見遭冒用之名人包含黃仁勳、謝金河、張忠謀、張國煒等，警方將持續透過儀錶板揭露最新詐騙態樣，共同提升全民防詐免疫力，讓詐團無所遁形。

周幼偉說，政府普發現金1萬元政策甫上路，已有1位民眾遭釣魚簡訊詐騙、2位遭假檢警詐騙，其中刑事局與嘉義市警局共同偵破1起假檢警詐騙案，逮捕車手及協助架設網路電話交換機(IPPBX)的犯嫌。為協助民眾辨識詐騙手法，「165打詐儀錶板」網站已設置「普發現金1萬元」專區，彙整新聞、最新案例及防詐資訊，可供民眾即時查詢確認。

周幼偉強調，內政部已於10月1日公布「防制詐欺犯罪有功人員及檢舉人獎勵辦法」，若符合法定要件最高可獲新台幣1000萬元獎金，鼓勵民眾如有發現詐騙情事可積極檢舉。

依據「165打詐儀錶板」最新統計，今年10月全國平均每日受理詐騙案件441件，財損新台幣1億9496萬元，較去年同期(585件、3億8966萬餘元)分別下降25％及50％。

詐欺手法受理數前3名分別為：網路購物詐騙，占30.29％居首；其次是假投資詐騙，占11.18％；再者是假交友投資詐財詐騙，占8.07％。若以財損金額觀察，假投資詐騙仍最嚴重，占比高達41.09％；其次是假交友投資詐騙，占19.01％；最後是假檢警詐騙，占16.96％。

