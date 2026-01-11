社會中心／程正邦報導

假名醫真詐財！七旬翁誤信臉書特效藥，痛失20萬換來水腫惡化住院。（圖／翻攝畫面）

隨著人工智慧技術日新月異，詐騙集團的犯罪手法也隨之「科技化」。北部一名年約 70 歲的陳姓老翁，近期因落入詐騙集團精心佈置的「AI 假醫師」陷阱，不僅辛苦積攢的 20 萬元公帑付諸流水，更因服用不明藥物導致慢性病況急轉直下，最終水腫惡化緊急住院。這起案件也揭開了詐騙集團利用 AI 生成虛構專業形象、精準鎖定高齡病患的新型態犯罪黑幕。

警方公開詐騙集團的對話紀錄，以免民眾上當。（圖／翻攝畫面）

誤入臉書「中醫養生」圈套

據刑事警察局預防科調查，陳姓老翁本身患有糖尿病及慢性病史，長期受四肢水腫所苦。去年 7 月，他在臉書（Facebook）看到一則標榜「名醫楊賢鴻親自問診」的廣告，聲稱能透過中醫特效藥根治糖尿病。陳翁不疑有詐，點擊連結加入了名為「中醫養生」的 LINE 好友。對方隨即冒用知名中醫師楊賢鴻的頭像與身分進行「雲端問診」，並以專業口吻誘導其購買高價的「專利特效療程」。

精美外盒卻無成分標示

陳翁在假醫師的連番催促下，先後分 4 次透過貨到付款方式，總共支付了 20 萬元購買包裹。陳翁收到藥品時，發現外盒包裝極其精美，看起來宛如高檔進口藥材，然而翻遍盒身卻完全沒有標示藥品成分、核准字號或生產工廠資訊。假醫師在 LINE 另一頭不斷宣稱這屬於「獨門秘方」，必須持續服用並搭配後續療程才能見效，誘使陳翁深陷其中無法自拔。

刑事局拆解醫療詐騙四大手法，正規醫療機構絕不會在臉書或 LINE 上進行私下診斷或販售處方藥。（圖／翻攝畫面）

身體亮紅燈 求救寄件公司驚覺「查無此人」

直到去年底，陳翁發現病情不但沒有好轉，雙腿水腫的情形反而變本加厲，甚至出現呼吸困難等症狀，被家人緊急送醫住院。他在病榻上察覺有異，試圖撥打包裹上的寄件公司電話，才發現號碼早已停用或根本是空號，原本聯繫頻繁的「名醫 LINE」也早已將其封鎖。驚覺受騙的陳翁在家人陪同下向警方報案，這才發現該名醫身分完全是被 AI 科技盜用的假象。

刑事局示警：AI 白袍專業形象難辨真偽

刑事局分析指出，近期的醫藥詐騙已進化至「AI 深偽（Deepfake）」階段。詐騙集團利用 AI 收集真實名醫的語音與影像，生成幾可亂真的推銷影片，藉此博取病患對「白袍」的信任。警方強調，正規醫療機構絕不會在臉書或 LINE 上進行私下診斷或販售處方藥，民眾若看見「根治」、「特效」等誇張字眼，務必保持高度警戒。針對此類冒用專業身分的跨國詐騙，警方也正協同網路平台加強下架作業，防止更多受害者受害。

