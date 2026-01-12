假名醫賣假藥! 病患誤信"吃到住院"被騙20萬

社會中心／李豫翰、黃啓豪 台北報導

詐騙猖獗，警方發現有詐騙集團，利用AI後製，假冒名醫的聲音，或是投放大量一頁式廣告，誘騙病患加入LINE的群組，來諮詢病情，再要求民眾購買來路不明的特效藥，就有一名罹患糖尿病的陳姓老翁，一共被騙走20萬元，吃假藥，結果吃到住院。

對話群組民眾詢問藥物使用方式，另一頭自稱醫師助理的人還親切問候，但沒想到，這是詐騙。一名陳姓老翁因為患有糖尿病，被社群平台投放假冒長庚醫院名醫楊賢鴻的假廣告吸引，點擊後加入"中醫養生"的LINE賬號，進行假的線上問診，前後共花了20萬元，購買推薦的假特效藥，一吃反而更嚴重，還住院治療。不僅楊醫師遭冒用，刑事局發現，近期有詐騙集團假冒不同科別的名醫，投放大量一頁式廣告，誘騙患者加入LINE諮詢，以設計好的專業話術，引導進行詐騙，花大錢買下來路不明的特效藥，花錢又傷身。

台大名醫"陳晉興"上節目，明明不是賣藥，詐團利用AI後製聲音想騙，但仔細看醫師嘴型跟內容，根本對不起來，更誇張的，還會創立AI虛擬醫師，在網路散佈不實醫療訊息，不知情民眾沒查證，真的會上當。









警方提醒民眾，看醫生還是親自跑一趟醫院，才不會花錢又傷身，詐團賣假藥騙錢又害人吃壞身體，實在可惡。

