假周杰倫都搶不到！「粥餅倫」信黃牛買周董票被坑1.7萬 急報警求助
記者陳宣如／綜合報導
近日演唱會熱潮不斷，票難求的盛況讓黃牛與詐騙猖獗。一名來自中國河北因長相酷似天王「周杰倫」而走紅的雞蛋灌餅攤販「粥餅倫」，近日成為網路熱議焦點。粥餅倫自曝自己為了看「本尊」周杰倫的演唱會，竟被詐騙集團坑走4000元人民幣（約1.7萬元台幣），他無奈自嘲：「咱得賣多少張餅，才能掙這4000塊錢啊！」讓無數網友笑中帶淚；「連假周都搶不到真周的票！」
粥餅倫透露事件發生在7月，當時他在直播中提到自己一直買不到周杰倫演唱會門票，隨後有一名自稱「周杰倫粉絲」的網友主動聯繫他，聲稱有內部管道可以幫忙購票，還保證「一定能拿到票」。由於雙方其實早在去年就曾加過微信而使他誤以為對方值得信任。沒想到在他按照對方指示匯款後，對方卻在演唱會鄰近時開始推拖，表示出票系統出現問題，之後又改口稱可以協助購買其他場次門票，一再拖延時間。
他多次追問退款進度，對方不是以各種理由搪塞，就是乾脆不再回覆訊息。發現情況不對後，粥餅倫表示自己已去警局完成報案，並在社群平台上提醒粉絲要提高警覺，千萬不要亂給陌生人轉帳。
事件曝光後，網友紛紛留言：「周董要不要考慮送他一張票補償一下」、「長得像周杰倫真的不代表能先買到票啊！」、「粥餅倫太倒楣了，還開玩笑提醒大家，情商太高了吧！」、「別再買黃牛了！這幾年被騙的案例太多了。」
