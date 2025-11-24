假單身還偷拍私密照！已婚男遭提告下場出爐
新竹一名陳姓男子以偽單身名義，進而騙女方交往還發生性關係。張女控訴陳男明知自己仍在婚姻關係中，卻對外宣稱已離婚、單身，誘使她交往並發生性行為，還趁她酒醉失去意識時偷拍裸照。張女身心受創提告求償80萬元，新竹地院審理後認定陳男侵害貞操權與隱私權，判決須賠償30萬元。
判決指出，張女經友人介紹認識陳男，雙方在相識一段時間後互動密切。介紹人與陳男都向她保證「他已離婚、沒有配偶」，張女因此卸下戒心，於2024年開始交往，期間多次發生性關係。沒想到張女後來從重機圈友人口中得知，陳男其實尚未離婚，且育有3名子女。
法官比對對話紀錄與相關證據，確認陳男早在2012年就已結婚，卻仍刻意隱瞞婚姻狀態，甚至在被問到家庭時回覆沒家庭。法院認定陳男以不實單身身分讓張女誤信並進入親密關係，已構成對張女「貞操權」的侵害。
此外，張女也發現多張自己的裸露照片，其中一張顯示她酒醉側躺在床上、衣物散開且無意識。法院認為這類照片拍攝時張女已不省人事，無法同意或拒絕，屬於陳男趁機偷拍，嚴重侵犯隱私權。至於其他在交往期間拍攝的正面裸照、洗澡照，法院認定雖讓張女感到不適，但難以證明是在違反她意願下取得，因此不列入侵權範圍。
張女另指分手後有人用假帳號散布其私密照、陳男也曾傳「別惹毛我」等訊息施壓，但法院認為目前證據不足以直接證明假帳號由陳男操作，相關恐嚇字句亦未達侵害意思自由程度，因此未採納。綜合陳男行為、侵害嚴重性與張女精神痛苦，法院最終判賠30萬元。
