「假國寶」風暴掃到江西博物館米芾《行書三札卷》！ 網揭中文博系統黑幕

中國江西省博物館於 28 日透過官方微信公眾號發表聲明，回應近日外界質疑館內展出的米芾《行書三札卷》為印刷品一事。館方強調，該件作品為原件，相關借展與布展流程均依照國家規定辦理。

該爭議源於江西省博物館自 12 月 16 日起舉辦的「山谷雅集——黃庭堅誕辰 980 周年特展」。館方先前在宣傳文章中指出，《行書三札卷》由米芾《長至帖》、《韓馬帖》與《新恩帖》三封書信合裱而成，皆為其五十歲後的晚期代表作，書風成熟、氣韻渾厚，具有高度藝術價值。

不過，近日有書法愛好者在參觀展覽後，於抖音平台發布影片，質疑該作品的真實性。該名網友指出，展品墨色變化不明顯，且展示櫃採用頂燈照明，與館內其他多數使用側光照明的書畫作品不同；此外，該卷後方王鐸題跋未同步展出，無法進行進一步比對，引發疑慮。相關影片隨後被下架。據了解，提出質疑的書法愛好者為冷恒宇，筆名「大雨廔」，具中國書法界相關資歷。

江西省博物館則於同日發表聲明：「近日，有觀眾質疑本館於『山谷雅集——黃庭堅誕辰 980 週年特展』中展出的米芾《行書三札卷》為『印刷品』。本館係依照國家相關規定，嚴格辦理借展及布展作業，該展品為原件。謹此聲明，並衷心感謝社會各界對江西省博物館的關心、支持與監督。」

隨著事件延燒，多名網友將此案與中國文博系統長期爭議相互連結，引發更大規模討論。

X 推主「蔡慎坤」發文指出，中國官員長期以「借展」、「借研究」名義，將博物館文物私下據為己有，權力越大者收藏越豐。他舉例稱，歷史上文革時期官員康生、華國鋒等人家中均藏有大量名人字畫，價值連城，認為此次江西省博物館事件，正好呼應近年多起文博腐敗案例。

文革時期高官借文物統計表：康生等竊取圖書書畫文物總計逾5萬件，文物欄特別紅圈標註5571件，權越大借越多。 圖：翻攝自 X @cskun1989



蔡慎坤亦提及南京博物院近期風波，指出 1959 年捐贈入藏的仇英《江南春圖》等古畫，疑遭低價處置後流入拍賣市場，價格從早年僅數千元，最終飆升至數千萬元。相關事件已引發高層關注，並下令徹查，恐牽連多名官員與拍賣行。

另一名 X 推主「方舟子」則延續其長期對南京博物院的揭露，指出 1997 年至 2000 年間，南京博物院曾透過江蘇文物總店批量出售逾千件經鑑定為「贗品」的書畫文物。他質疑，其中若干作品如趙光輔《雙馬軸》若為真跡，屬價值連城的宋畫，但後來竟仍以逾 200 萬元人民幣在市場拍出，顯示市場對高仿文物仍存在高度需求。

方舟子並附上相關交易憑證，指該批文物曾由官方系統集中處理，質疑博物院鑑定與監管機制的可靠性。他也批評部分媒體僅聚焦《江南春圖》爭議，卻忽略藝術價值更高的《雙馬軸》，認為報導具有選擇性。

單據顯示該批贗品經江蘇文物總店處理，包括《雙馬軸》等宋元名跡，證實博物院曾批量剔除並出售經鑑定為假的藏品。 圖：翻攝自 X @fangshimin

X 推主「李老師不是李老師」則進一步揭露南京博物院前院長徐湖平之子徐湘江，在上海成立藝術品拍賣公司，並指出徐湘江與其父親曾共同主編《中國民間收藏瓷器大全》分卷，質疑是否形成「館藏—鑑定—市場」的利益閉環，涉嫌監守自盜。

相關爆料亦追溯至 12 月 21 日南京博物院退休員工郭禮典的實名檢舉，指控徐湖平涉嫌長期盜賣故宮南遷文物，數量高達數萬件。該事件經 BBC、RFI 等外媒報導後，徐湖平已於 12 月 24 日被帶走調查。

截至目前，江西省博物館僅就《行書三札卷》真偽問題作出原件聲明，未回應更廣泛的文博系統質疑。相關爭議持續發酵，外界關注是否將促成更大規模的文物管理制度整頓。

