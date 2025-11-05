假圖到假影片 許權振醫師聲明：詐騙切勿上當

耳科權威名醫許權振因盛名之累，屢遭不明產品商人盜取肖像與影片，在網路攬客販售，犯行一波波超過八年之久。（記者徐義雄翻攝）

記者徐義雄／台中報導

耳科權威名醫因盛名之累，屢遭不明產品商人盜取肖像與影片，在網路攬客販售，犯行一波波超過八年之久。台中慈濟醫院副院長許權振不堪其擾，五日再次澄清，不會為任何產品代言，只要用他名義代言，絕對是詐騙，是假的。

推動新生兒聽力篩選，救下許多人聽力的耳科名醫許權振，多次被宣稱療效的不明藥品商人，盜用肖像與影片，販售產品。

台中慈濟醫院副院長的許權振報案請求偵辦，相關單位以伺服器在海外，無法處理為由結案。盜用肖像事小，損及大眾健康事大，近日又一波「中醫漢方治耳鳴」產品再次在社群流傳，聲稱「台中慈濟醫院副院長」推薦，惡行不止，許權振透過台中慈濟醫院聲明公告，都是假的，都是詐騙。

廣告 廣告

台中慈濟醫院嚴正澄清，醫院與醫療人員不會代言販售產品，社群的相關廣告均為不實內容，都屬冒用醫院名義及醫師肖像的詐騙。

不法業者將過去醫院新聞採訪片段，以「深偽」方式變造，行銷未經衛福部核准的產品，類似「中醫漢方治耳鳴」、「耳康貼」或「保健食品」等等產品一波又一波在社群大肆宣傳。醫院蒐證並報警處理，也向社群平台檢舉，呼籲社會大眾身體有狀況，務必到醫院就醫，不要相信網路廣告，以免破財又傷。

許權振說，2018年起陸續有病人與家屬反映，在網路看到以台中慈濟醫院及他的名義推薦各式治療耳疾產品的虛假圖片廣告。醫院報警偵辦，八年來，詐騙手法沒停，推陳出新，改以「深偽」影片，仿冒醫師受訪影片，大眾誤信未經政府許可販售的藥品，受騙上當。

許權振提醒，台中慈濟醫院以及他本人均未參與、推薦或授權任何治療耳疾的藥品、貼片或保健食品，若出現耳鳴、聽力異常等耳疾症狀時，應由耳鼻喉科專業醫師檢查、評估、治療，切勿輕信網路「一周治癒」、「根治失聰」的誇大療效。如果接獲疑似冒用台中慈濟醫院醫師名義的廣告或販售訊息，可洽詢醫院，或通報衛生福利部及各縣市衛生局直接檢舉，以免其他人受騙上當。