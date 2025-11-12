假圖卡搶先放颱風假！宜蘭停班停課訊息滿天飛 縣府：已交警方依法偵辦

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

「鳳凰」颱風逼近台灣，昨（11）日晚間宜蘭縣政府尚未公布是否停班停課，網路上卻提前出現「宜蘭縣停止上班上課」的假圖卡，導致民眾一度誤信、資訊混亂。對此，縣府強調，警方已介入偵辦，將依法追究製作與散布假訊息者的責任。

宜蘭縣政府於晚間9時許在臉書正式公告今（12）日停班停課消息。（圖／翻攝宜蘭縣政府臉書）

宜蘭縣政府於晚間9時許在臉書正式公告今（12）日停班停課消息，但在此之前，網路自晚間7時起就已有假圖卡流傳。8時左右，議長張勝德又在社群發文，宣布「蘇澳、冬山、五結、羅東停止上班上課，其餘鄉鎮正常上班上課」，隨即引發民眾自行製圖轉傳，導致多版本「放假名單」滿天飛，讓許多宜蘭民眾一度分不清官方資訊真假。

廣告 廣告

據《ETtoday新聞雲》報導，代理縣長林茂盛今（12）日上午主持災害應變中心會議時指出，昨晚會議討論放假事宜時，人事處已接獲假圖卡通報，他隨即指示警方介入調查，嚴懲造假與散布者。他強調：「這種行為縣府絕不容忍，已請警察局依法處理。」

宜蘭縣政府尚未宣布停班停課消息時，網路就已有假圖卡流傳。（圖／翻攝宜蘭縣政府臉書）

至於議長提前宣布部分地區停班停課造成混亂，張勝德昨晚10時許出面致歉，表示該訊息為縣府提供的討論版本之一，未料提早曝光引起誤會。林茂盛則回應，確實為會議中討論的方案之一，因最終公告內容涵蓋在內，縣府予以尊重。

更多FTNN新聞網報導

鳳凰颱風襲台 賴總統點名雲嘉南花：做好安置撤離準備

中颱鳳凰來勢洶洶 內政部下令花蓮縣府入夜前撤離完畢

鳳凰颱風來勢兇兇！「新北颱風假」怎麼放？侯友宜一句話全說了

