假圖卡瘋傳颱風假消息 縣長痛斥「絕不容忍」要辦了

颱風重創宜蘭竟還傳出假圖卡資訊誤導民眾，縣府依法偵辦絕不寬貸。（圖／翻攝畫面）

鳳凰颱風外圍環流造成宜蘭縣溪南地區等地出現嚴重積淹水災情。宜蘭縣政府11日晚 9 時許宣布全縣停止上班、停止上課，以利救災及災後復原工作。

在縣府正式公告前，網路已流傳多個版本停班停課假圖卡，導致資訊極度混亂。對此，代理縣長林茂盛今日表示，已請警察局依法處理散播假訊息的行為。

縣府宣布全縣停班課前，網路約 7 時許已出現假圖卡流傳。議長張勝德更在 8 時許率先於各群組張貼「蘇澳、冬山、五結、羅東停止上班上課」的部分停班課版本，許多民代甚至以此為據製作圖卡發布，引起民眾質疑「現在是議長執政嗎？」

對此，議長張勝德事後在群組中表達歉意，解釋該訊息是縣府在開議期間第一時間提供給議會的版本，最終因考量多處地區淹水才宣布全縣停班停課。

代理縣長林茂盛今早主持災害應變中心會議時說明，蘇澳等地因時雨量超過 100 毫米是造成大淹水的主因。縣府最後考量宜蘭是「共同生活圈」，縣民往來密切，決定全縣停班停課。針對假圖卡流傳一事，林茂盛強調「不會允許也不會容忍」，已要求警方依法偵辦，以遏止散播不實災害訊息的行為。

