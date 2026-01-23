假土地公向商家討紅包不給不走「盯到你發毛」 法院因這理由不罰

假土地公討紅包不給不走遭PO網，但鳳山警移送後法院裁定不罰。翻攝照片

高雄鳳山街頭去年10月出現民眾扮裝成「土地公」，提著竹藍向商家討紅包，遭當地居民拍下影片PO網抱怨「第三次遇到」、「看他一直盯著我站蠻久就有給錢」，鳳山分局調查後將扮裝人楊男及同夥莊男依《社會秩序維護法》移送，但鳳山簡易庭審理後認定兩人並無強買強賣或強索財物，裁定不罰。

去年10月間，有民眾在社群軟體Threads上發布貼文及影片，提到在工作商家遇到假扮土地公的人，提著竹藍站在落地窗外死盯著店家內部，意在索討紅包；PO文者並抱怨「這裡上班壓力都很大」，並以對方好手好腳卻不好好工作，呼籲鳳山居民不要給錢等。

隨後有媒體跟進報導，指稱「假土地公」手拿提籃結緣，站在店外動也不動，長達半小時，直到店家給錢才離開，又稱店家一連被假扮土地公之人突襲三次，壓力很大等。鳳山警方認為男子行為已涉嫌社維法「強索財物」，隨即將莊、楊二人移送法院裁處。

但鳳山簡易庭法官審理發現，警方提供的證據僅有Threads貼文及相關媒體報導，並無任何商家或貼文者的筆錄佐證，且報導中關於「站立半小時」、「突襲三次」等內容，也與原始貼文不符。

法官認為，社群貼文既然提到「遇到不要給這位$」，代表民眾仍有拒絕的自由意志，並非被迫給錢，因全案缺乏具體強索財物證據，法院認為不能僅憑網傳內容就開罰，因此裁定莊、楊二人不罰。



