假報身分.警匪追逐！警逮毒品通緝犯.移送偵辦

花蓮縣 / 綜合報導

花蓮縣吉安鄉有兩名員警在路上攔停一輛可疑的黑色轎車，但坐在副駕駛 座 的男子，面對員警的提問再三推託，還謊報身分，員警覺得有異再次攔查時，駕駛卻開車加速逃逸，上演警匪追逐戰。副駕駛座的男子還下車跑給警察追，還是遭壓制落網。經過調查才發現，這名男子其實是毒品通緝犯，身上還藏有毒品，遭移送地檢署偵辦。

員警說：「身分證字號你完全沒有記嗎，你包包翻一下，看有沒有證件。」兩名員警攔查停靠路邊的黑色轎車，但眼前的副駕駛面對員警提問，不僅話說的不清不楚，就連查驗身分都再三推託。員警說：「口罩幫我拉下來一下，我是覺得不像。」

雖然給了身分證號等資料，但經過照片上的人臉比對，眼前這個人似乎不太一樣，員警說：「覺得不太正常，因為他剛剛報的那個臉就不是他。」這時接獲勤指通報，要處理其他案件的員警越想越奇怪，懷疑對方謊報身分，決定再追上攔查。

員警說：「靠右停車，黑車。」駕駛不但沒有靠邊停靠，還加速逃逸，員警說：「你給我過來。」三方在馬路上展開激烈追逐戰，最後轎車駕駛眼見沒得逃，緊急停車後坐在副駕駛座的男子，急忙打開車門往外拔腿狂奔，兩名員警見狀繼續往前追，員警說：「你跑什麼，你跑什麼，你給我趴好。」

在花蓮縣吉安鄉，跑給警察追的52歲蔡姓男子，是位毒品通緝犯身上還藏有毒品，擔心被逮才選擇謊報身分又逃跑，花蓮縣警吉安分局仁里派出所警員劉晏瑋說：「在身上搜到安非他命，還有海洛因等毒品，全案依毒品及通緝案，移送花蓮地檢署偵辦。」

蔡姓男子，謊報身分還在路上高速行駛，造成用路人危險，原以為可以蒙混過關，所幸員警在熱心民眾協助下，順利壓制，將人逮捕歸案。

