假境外匯款詐騙再現！婦人急匯保證金 警銀聯手成功止損

【警政時報 江雁武／台中報導】臺中市警察局第一分局民權派出所於 114 年 10 月 29 日上午 10 時許接獲兆豐銀行南台中分行通報，一名 43 年次胡姓婦人到場要求匯款新臺幣 11 萬 5 千元，但匯款用途不清楚且態度緊張，行員察覺有異，立即請求警方到場協助。員警迅速到場了解情況，最終成功攔阻詐騙，保住胡女辛苦存下的積蓄。

勇港籍網友匯款 38 萬美金買房？婦人險遭跨國匯款詐騙，中市警一分局成功攔阻。(圖／記者澄石翻攝)

經警方關懷詢問後發現，胡女日前透過網路結識一名自稱「香港籍」的男子，兩人以網路交友方式互動數日。對方表示自己即將來臺購屋，並聲稱已替胡女匯入 38 萬美金（約新臺幣 1,158 萬元）作為投資合作金額，甚至出示一份「境外匯款申請書」，企圖取信於她。該男隨後謊稱因涉跨國金流，款項遭海關卡關，需先支付 1%「境外稅」（約 11.5 萬元）才能解鎖入帳。

受到巨額匯款誘惑，胡女信以為真，依指示前往銀行準備匯款。所幸，謹慎的行員察覺異狀並立即通報警方，阻止詐騙進一步得逞。

警方到場後詳細檢視詐騙集團提供的「境外匯款申請書」，立即發現文件格式粗糙、內容排版與官方文件不符，疑似遭後製編輯，屬典型詐騙偽造文書。員警更明確指出，國際金融往來根本不存在所謂「境外稅」，海關亦沒有權限要求個人支付稅金以釋放匯款，這類說法都是詐騙集團常用的套路。

在警方耐心說明各類常見詐騙手法後，胡女逐漸理解自己陷入網路交友陷阱，驚覺差點將辛苦儲蓄匯入詐騙帳戶，對警方與銀行的及時攔阻深表感謝。

中市警一分局提醒，近年「網路交友 + 跨國匯款」詐騙頻繁，詐騙者多以海外身分包裝自己，並透過「巨額匯款入帳」、「需先繳稅費才能領錢」等說詞誘騙被害人匯款。凡遇對方要求支付手續費、稅金、保證金等費用才能取得匯款，幾乎可確定是詐騙。

警方呼籲民眾保持警覺，涉及「網路交友」、「境外匯款」、「高額回報」等情境時務必再三查證。如有任何疑慮，可即時撥打 165 反詐騙諮詢專線 或 110 報案專線，讓警方協助確認真偽，避免落入詐騙陷阱，守護自身財產安全。

