假外務真詐騙 中和警機警攔阻母女憾事

【警政時報 戴昱弘/新北報導】新北市中和區一名陳姓女子（28歲）疑遭詐騙集團誆騙，受指示前往擔任車手領取款項。其母親察覺異狀、心急如焚，趕緊向警方求助。所幸中和分局錦和派出所即時介入，經埋伏監控後，成功在中和區圓通路一帶查獲陳女及同夥監控手陳男（20歲），當場逮捕兩人，並查扣手機及現金等證物，全案依《刑法》詐欺罪及《洗錢防制法》移送偵辦。

移送畫面(圖/記者戴昱弘 翻攝）

警方表示，報案母親向警方說明，女兒日前透過網路應徵「公司外務人員」，對方聲稱工作內容為「收取公司款項」，可從中抽取佣金，每次酬勞2,000元並另給車馬費。陳女誤信對方說詞，準備依指示前往指定地點，母親憂心女兒遭詐受害或觸法，遂主動報警請求協助。

錦和派出所獲報後立即啟動攔阻行動，由所長親自帶隊布線埋伏。詐團期間多次變更集合地點，企圖擾亂警方視線，但員警仍緊追不捨。最終發現兩名嫌犯在現場神情慌張、行跡可疑，遂迅速上前查緝，成功將人逮捕歸案。

中和分局呼籲，詐騙集團常以「高薪簡單工作」為誘餌，吸收不知情民眾充當提款或取款車手。民眾應謹慎查證工作來源，切勿輕信陌生訊息；若發現親友疑似遭利用，務必立即撥打110報警或165反詐騙專線求助，共同守護財產安全。

