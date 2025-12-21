「假奶事件」重創品牌形象 十盛全台最僅存分店12/26收攤

十盛僅存的最後一家分店桃園中正店，年底也將收攤。（翻攝自IG @shisheng.gongguan）

網紅小吳、紀卜心共同創立的手搖品牌「十盛奶茶專賣店」，去年開幕不久就因乳源標示不清，爆出「假奶事件」，後續危機處理又引發公關災難，導致加盟店紛紛倒閉。如今，十盛僅存的最後一家分店「桃園中正店」，也將在12月26日熄燈。目前十盛官網的門市據點一覽，頁面已經一片空白。

近日有網友分享十盛桃園中正店櫃台貼出的公告，業者告知即將歇業，12月26日是最後一天營業，他不禁感慨「全台灣最後一家十盛也要關了…只開了1年半，希望之後可以開個一沐日或八曜🙂」。

去年4月才開幕的十盛，全台迅速展店超過20家，其奶茶主打使用日本北海道牛乳為基底，但被消基會點名標示不清，才說明北海道乳源只是原料，後來又稱販售的奶茶會使用台灣鮮乳或北海道生乳粉，並坦承會搭配奶精。

一連串的解釋重創十盛品牌形象，遭消費者批評是在玩文字遊戲，「假奶事件」燒成公關災難後，不少分店陸續收攤，從最多一度超過20家分店，到如今只剩桃園中正店。

