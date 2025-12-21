假奶風波後遭抵制！網紅飲料店十盛全面退場 開幕不到一年半「桃園店宣布熄燈」

手搖飲品牌『十盛』位於桃園的最後一家門市，宣布將於12月26日正式結束營業。（圖／十盛奶茶專賣店）

百萬網紅紀卜心與小吳共同創立的手搖飲品牌《十盛熟成奶茶專賣店》，在歷經乳品標示爭議與品牌信任危機後，全台門市已全面歇業。最後一家「桃園中正店」日前公告，將於12月26日結束營業，標誌著該品牌正式走入歷史。

紀卜心。（圖／侯世駿攝）

有民眾在社群平台Threads上發文指出，桃園中正店自開幕以來僅維持約一年半營運，現也宣布關門，並表示「之後可以開個一沐日或八曜和茶」，引發一波討論潮。

不少網友留言直指品牌公關危機處理不當連累加盟主，「遇到爛網紅公關，這些加盟主真的很可憐」、「今天經過也有拍，經過3次完全都沒人」、「加盟主真的是被割韭菜」。

也有消費者分享自身經驗，「前兩天去買，店員都已經在後面放桌子聊天了」、「那天本來要買，結果根本沒啥能買就走了」、「以加盟金現在都300萬起跳，我覺得至少賠幾百萬吧」、「辛苦你了十盛桃園店…為了這X良的品牌撐到現在」。

官網目前已移除所有門市資訊，十盛品牌營運形同畫下句點。（圖／擷取自十盛官網）

《十盛》在2024年初高調開幕，曾在全台擁有逾20家分店。然而，在同年7月遭踢爆使用奶精卻標榜「北海道牛乳」，未清楚標示乳源，引發「假奶風波」。由於品牌一度不願正面說明是否使用鮮奶，更拒絕公開所用乳品品牌，引發大規模消費者不滿與抵制。

官網當時雖註明採用「北海道牛乳」，卻未揭露含有奶精的成分，消費者質疑品牌玩弄文字，誤導大眾以為飲品皆為鮮奶製作。事發後，官方未立即認錯道歉，進一步傷害信任，引爆風向全面反轉。

截至12月初，雖官網仍顯示6家分店資訊，但官方社群帳號早已悄悄刪除。有網友爆料，公司內部行銷人員已在半年前離職，顯示品牌營運早已進入低潮。近日，十盛官網也將所有分店資訊全面移除，等同宣告品牌結束營運。有網友感慨表示：「這大概是繼『阿娘喂！廖老大』後，又一個撐不久的網紅飲料店」。

