假奶風波重創！全台最後一家十盛12/26停業 官網分店資訊全下架

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

由百萬網紅紀卜心與小吳共同創辦的手搖飲品牌「十盛」，在爆出假奶爭議後，各地門市陸續歇業。日前全台最後一家「桃園中正店」也宣布僅營業至12月26日，眼尖網友發現，十盛官網近期已將所有分店資訊一次刪除，再度引發討論。

隨著官網分店資訊全面下架、最後一家門市即將關閉，十盛也正式走入歷史。（圖／翻攝自十盛官網）

一名網友在Threads發文表示，十盛最後一間門市確定關門，「桃園中正店只營業到12／26」，只營業了1年半。該名網友也感嘆表示，希望之後能改開其他品牌。

消息曝光後，引發不少網友留言，「遇到爛網紅公關，這些加盟主真的很可憐」、「加盟主真的是被割韭菜」、「今天經過也有拍，經過3次完全都沒人」、「前兩天去買，店員都已經在後面聊天了」、「可惜，要是誠實就好了」、「那天本來要買，結果根本沒啥能買就走了」、「以加盟金現在都300萬起跳，我覺得至少賠幾百萬吧」。

事實上，12月初就有眼尖網友發現，十盛官網仍顯示6家分店，但官方社群平台已悄悄刪除。如今，隨著官網分店資訊全面下架、最後一家門市即將關閉，十盛也正式走入歷史，被網友形容為繼「阿娘喂！廖老大」後，又一家短命的網紅飲料品牌。

